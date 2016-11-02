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Найдено объяснение романтической любви к гаджетам

15:03 2.11.2016

Психологи из Университета Макгилла выяснили, почему некоторые люди влюбляются в неодушевленные предметы. Оказалось, что таким образом они пытаются справиться с чувством одиночества.


Фото с сайта omgdgt.com

Об этом сообщает издание Gizmodo, а статья ученых была опубликована в журнале Psychological Science.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 178 человек. Были оценены такие психологические показатели, как чувство одиночества, сепарационная тревожность (склонность испытывать тревогу при расставании с близкими), нужда быть причастным к какой-либо социальной группе и самоуважение. После этого участников из одной группы попросили перечислить шесть признаков, которые характерны для важного и близкого им человека. Добровольцев из второй группы попросили описать обычного знакомого.

Затем испытуемые прочитали описание четырех устройств, в том числе будильника, который начинает кататься во время звонка. Психологи попросили участников рассказать о каждом гаджете. Оказалось, что те, кто чувствовал себя одиноким, с большей вероятностью приписывали устройству человеческие черты. Однако склонность одушевлять неодушевленные предметы была больше связана с сепарационной тревожностью.

Ученые полагают, что таким образом люди компенсируют свою нереализованную потребность в отношениях, снижая риск быть отвергнутыми. Однако в то же время это сильно затрудняет формирование контактов с новыми людьми.

Темы: Гаджеты, Высокие технологии в мире, Гаджеты
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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02.11.2016, 17:05
номинант

Зачем этим ученым надо было фетишизм переоткрывать заново и узко, только по гаджетам?
Вот байкеры свой фетиш вожделения вообще между ног любят располагать, но это не мешает им всю нацию патриотизму поучить и наставить служителей Мельпомены на правильный творческий путь.
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