Найдено объяснение романтической любви к гаджетам

Психологи из Университета Макгилла выяснили, почему некоторые люди влюбляются в неодушевленные предметы. Оказалось, что таким образом они пытаются справиться с чувством одиночества.



Фото с сайта omgdgt.com

Об этом сообщает издание Gizmodo, а статья ученых была опубликована в журнале Psychological Science.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 178 человек. Были оценены такие психологические показатели, как чувство одиночества, сепарационная тревожность (склонность испытывать тревогу при расставании с близкими), нужда быть причастным к какой-либо социальной группе и самоуважение. После этого участников из одной группы попросили перечислить шесть признаков, которые характерны для важного и близкого им человека. Добровольцев из второй группы попросили описать обычного знакомого.

Затем испытуемые прочитали описание четырех устройств, в том числе будильника, который начинает кататься во время звонка. Психологи попросили участников рассказать о каждом гаджете. Оказалось, что те, кто чувствовал себя одиноким, с большей вероятностью приписывали устройству человеческие черты. Однако склонность одушевлять неодушевленные предметы была больше связана с сепарационной тревожностью.

Ученые полагают, что таким образом люди компенсируют свою нереализованную потребность в отношениях, снижая риск быть отвергнутыми. Однако в то же время это сильно затрудняет формирование контактов с новыми людьми.