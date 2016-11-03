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Найдено сходство между людьми и нейтронными звездами

11:24 3.11.2016

Нейтронные звезды и человеческие клетки обладают схожими многослойными структурами, утверждают ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.


Фото с сайта nasa.gov

Результаты работы исследователи опубликовали в журнале Physical Review C.

В клетках всех млекопитающих, включая людей, присутствует эндоплазматический ретикулум (ЭПР), который представляет собой разветвленную сеть из мембранных полостей, каналов и пузырьков. В ЭПР можно выделить отдельные «этажи», которые соединены между собой спиралью, напоминающей винтовую лестницу. Такая структура называется пандусами Терасаки (Terasaki ramps) в честь биолога, открывшего эти образования.

С помощью компьютерного моделирования ученые выяснили, что образования, напоминающие пандусы Терасаки, находятся в глубинах нейтронных звезд. Физики решили назвать их «ядерной пастой». В состав этих структур входят трубки («спагетти») и параллельные листы («лазанья»), которые соединены спиралью. Однако, в отличие от клеточных полостей, образованных химическими взаимодействиями, «ядерная паста» формируется благодаря квантово-механическим явлениям и существует в масштабах 10-15 метров.

Ученые считают, что сходство структур может быть объяснено с помощью пока еще неизвестных физических законов. Выяснить, действительно ли это так, помогут будущие исследования.

Нейтронная звезда - объект, который может возникнуть при гибели массивной звезды. Он состоит из нейтронов и других частиц, а его диаметр достигает 10-20 километров. 

Темы: Исследования, Космические исследования и открытия, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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