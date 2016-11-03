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Подразделения БПЛА в Приамурье получили новый комплекс«Элерон-3»

10:45 3.11.2016

В Приамурье в подразделения беспилотных летательных аппаратов общевойсковой армии Восточного военного округа поступила партия комплексов воздушной разведки и наблюдения «Элерон-3».


Фото с сайта mil.ru

«Элерон-3» оснащен электродвигателем низкой шумности и приборами навигации ГЛОНАСС/GPS, имеет малую оптическую, акустическую и радиолокационную заметность и рассчитан на установку сменных фото- и видеокамер, тепловизора, постановщика помех и другой полезной нагрузки.

Комплекс позволяет круглосуточно вести воздушную оптикоэлектронную разведку с передачей информации в реальном времени через закрытые цифровые каналы связи. БЛА может действовать в широком диапазоне высот и температур на удалении более 50 километров от наземной станции управления.

Операторы комплекса заранее прошли переобучение в Центре подготовки специалистов беспилотной авиации Минобороны и приступили к его эксплуатации.

Темы: Военные технологии, Высокие технологии в России
Источник: Интернет-портал Минобороны
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