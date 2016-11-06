WSJ рассказала об ожидании усиления российских кибератак

Кибератаки, с помощью которых Россия якобы пытается влиять на политику США и результаты выборов в Европе, будут усиливаться вплоть до 2018 года.

С таким утверждением выступила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Москва, по версии издания, за счет киберопераций попытается привести к власти во Франции, Германии и Нидерландах пророссийские партии, такие как Национальный фронт Марин Ле Пен. При этом даже в случае провала данной стратегии, как утверждает WSJ, хакерские атаки усугубят внутреннюю обстановку в данных странах, что вынудит их власти сосредоточиться на решении собственных проблем. Это должно привести к смягчению режима антироссийских санкций и дипломатической изоляции Москвы, а также подготовит благоприятную почку для проведения выборов президента РФ в 2018 году.

Кроме того, за счет кражи и публикации электронных писем Москва, по мнению источников The Wall Street Journal, пытается «очернить американскую избирательную систему, заставив ее выглядеть манипулируемой, поддающейся махинациям и фальсификациям», что должно подорвать доверие граждан. Таким образом в случае критики президентских выборов в РФ со стороны Вашингтона Москва сможет отреагировать фразой «у вас самих не лучше».

Один из источников в Белом доме подчеркнул, что США считают данный сценарий «долгосрочным вызовом», с которым придется иметь дело не только Соединенным Штатам, но и странам Европы.

4 ноября телеканал NBC News со ссылкой на свои источники сообщил, что американские военные хакеры проникли в энергосистему России, телекоммуникационные сети и «кремлевские системы управления». Отмечалось, что вред может быть нанесен, если Вашингтон посчитает это необходимым.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Марк Строх, комментируя данную информацию, подчеркнул, что США всегда готовы ответить на угрозы в киберпространстве. На сообщение также отреагировали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и российский МИД.

В начале ноября госсекретарь США Джон Керри заявил, что решение об ответе на российские хакерские атаки на американские серверы уже давно принято президентом Бараком Обамой.

До этого сообщалось, что американская администрация рассматривает возможность проведения беспрецедентной тайной кибероперации против России. По данным источников в разведке, ЦРУ было предложено предоставить варианты осуществления широкомасштабной операции, направленной на дискредитацию «кремлевского руководства».