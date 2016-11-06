Британская разведка посчитала «Армату» серьезной угрозой безопасности

Британская военная разведка считает российский танк «Армата» серьезной угрозой безопасности Великобритании, говорится в документе, созданном разведывательным ведомством.

Внутренний документ Министерства обороны Великобритании составлен офицером военной разведки страны. «Без преувеличения, «Армата» является революционным изменением в облике танка за последние 50 лет», — цитирует документ РБК. «Неудивительно, что танк произвел настоящую сенсацию», — указывает автор, задаваясь вопросом, почему в Великобритании не создана машина, которая может противостоять «Армате».

Автор отчета приводит в пример плюсы российского танка, его вооружение, защищенность экипажа и наличие электроники, которая ранее использовалась в военных самолетах.

В документе говорится о том, что оборонительная стратегия Великобритании в последние годы основывалась на защите военнослужащих от самодельных взрывных устройств, применяемых боевиками в Ираке и Афганистане. При этом военные фактически игнорировали угрозы со стороны танков.

Кроме того,​ автор отчета указывает, что помимо танка на базе «Арматы» российская армия также получила современный бронетранспортер, а также самоходную артиллерийскую установку.