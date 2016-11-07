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Биограф узнал, зачем Ван Гог отрезал себе ухо

10:34 7.11.2016

Биограф Мартин Бэйли выдвинул новую теорию, согласно которой художник Винсент Виллем Ван Гог отрезал себе ухо из-за новости о предстоящей женитьбе своего брата Тео.


Винсент ван Гог. Автопортрет, 1889. Фото с сайта wikimedia.org

Напомним, Ван Гог отрезал себе ухо 23 декабря 1888 года. Бэйли считает, что Тео много значил для художника, причем не только как родственник, но и как спонсор. Ван Гог, по информации биографа, получил письмо именно в тот день, когда отрезал себе ухо. К письму Тео также приложил 100 франков, сообщает The Huffington Post.

Ранее историки придерживались другой теории. Считалось, что Ван Гог отрезал себе ухо после ссоры с живописцем Полем Гогеном.

Темы: Наука и техника
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Комментарии читателей
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07.11.2016, 11:14
Never more

Есть ещё одна версия. На мой взгляд, куда более правдоподобная. Ван Гог, на самом деле, - не отрезал себе ухо! Он фехтовал со своим другом Гогеном, и тот случайно отсёк часть уха Ван Гога. Полиции же Ван Гог сообщил, что сделал это якобы сам - боялся, что Гогену предъявят обвинения и заключат в тюрьму за покушение на убийство.
07.11.2016, 11:08
РЖГ

Версия, что ухо ему случайно отрезал Поль Гоген более похожа на правду. Последнему пришлось бежать на Таити, чтобы не попасть в тюрьму.
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