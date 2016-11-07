Биограф узнал, зачем Ван Гог отрезал себе ухо

Биограф Мартин Бэйли выдвинул новую теорию, согласно которой художник Винсент Виллем Ван Гог отрезал себе ухо из-за новости о предстоящей женитьбе своего брата Тео.



Винсент ван Гог. Автопортрет, 1889. Фото с сайта wikimedia.org

Напомним, Ван Гог отрезал себе ухо 23 декабря 1888 года. Бэйли считает, что Тео много значил для художника, причем не только как родственник, но и как спонсор. Ван Гог, по информации биографа, получил письмо именно в тот день, когда отрезал себе ухо. К письму Тео также приложил 100 франков, сообщает The Huffington Post.

Ранее историки придерживались другой теории. Считалось, что Ван Гог отрезал себе ухо после ссоры с живописцем Полем Гогеном.