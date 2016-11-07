Компания Lenovo может прекратить производство смартфонов

Компания Lenovo может прекратить выпуск смартфонов под собственным брендом.



Слева направо: A390, A706, S920, K900, P780, S280

Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на собственный источник.

По данным портала, изменения в компании могут произойти уже в ближайшее время, а последним устройством под прежним названием станет P2, который в Китае выйдет 8 ноября.

Следующие модели будут производиться под брендом Moto. Одновременно с P2 состоится и анонс нового Moto M.

Отметим, что в компании пока официально не подтвердили слухи о прекращении производства смартфонов под брендом Lenovo. Предположительно, такое заявление может быть сделано на презентации P2.

Напомним, в январе 2014 года Lenovo выкупила у Google подразделение Motorola Mobility за 2,91 миллиарда долларов. При этом интернет-компания, по условиям сделки, сохранит за собой патенты Motorola Mobility.