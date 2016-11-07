]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Компания Lenovo может прекратить производство смартфонов

12:32 7.11.2016

Компания Lenovo может прекратить выпуск смартфонов под собственным брендом.


Слева направо: A390, A706, S920, K900, P780, S280

Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на собственный источник.

По данным портала, изменения в компании могут произойти уже в ближайшее время, а последним устройством под прежним названием станет P2, который в Китае выйдет 8 ноября.

Следующие модели будут производиться под брендом Moto. Одновременно с P2 состоится и анонс нового Moto M.

Отметим, что в компании пока официально не подтвердили слухи о прекращении производства смартфонов под брендом Lenovo. Предположительно, такое заявление может быть сделано на презентации P2.

Напомним, в январе 2014 года Lenovo выкупила у Google подразделение Motorola Mobility за 2,91 миллиарда долларов. При этом интернет-компания, по условиям сделки, сохранит за собой патенты Motorola Mobility. 

Темы: Новости IT компаний, Смартфоны и коммуникаторы
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.