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Росгвардия получит беспилотник от «Калашникова»

11:04 8.11.2016

Федеральная служба войск национальной гвардии получит беспилотные летательные аппараты производства ZALA AERO Group (входит в состав концерна «Калашников»).


Фото с сайта rostec.ru

Беспилотники защищены от вражеского радиоперехвата, а в случае потери связи с базой переходят в автоматический режим и самостоятельно возвращаются на базу, сообщается на сайте «Ростех».

Новейший беспилотник ZALA 16E5 способен вести воздушную разведку, находясь в воздухе до 16 часов подряд и передавая изображение оператору на расстояние до 150 км. В состав бортового оборудования дрона входят фото- и видеокамера, приборы ночного видения и тепловизор.

ZALA 16E5 – это компактный беспилотный летательный аппарат: при размахе крыльев более пяти метров он весит не более 30 кг. Такие размеры позволяют запускать беспилотник без полноценной взлетной полосы, с помощью катапульты.

Неуязвимым для вражеских средств радиоэлектронной борьбы его делает уникальное отечественное программное обеспечение, которое является эксклюзивной разработкой ZALA. При попытке подменить канал связи или заглушить его бортовой комплекс обнаружит подмену и выдаст команду на возврат аппарата к месту старта.

Темы: Военные технологии, Высокие технологии в России, Технологии и решения
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Комментарии читателей
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08.11.2016, 12:32
SL

Фашизм против россиян.
08.11.2016, 12:28
аналитик

На подходе еще дивизион С-500 и пара "Бореев". А против кого они так вооружаются? Они же, вроде как функции прежних ВВ выполняют и выдают всякие там разрешения типа на газовое оружие...
08.11.2016, 11:41
Давно пора.

А то не пристало государевым людям бегать по лесам за всякими там "приморскими партизанами". Ну так теперь хоть понятно, почему на индексацию пенсий не хватило! Уважительная причина.
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