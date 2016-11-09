Биологи нашли на Кавказе комаров-мутантов

Личинки хирономид (комаров-звонцов) Glyptotendipes salinus, обитающие в водах озера Тамбукан в предгорье Кавказа, отличаются от остальных насекомых этого вида хромосомными перестройками.



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К такому выводу пришли российские ученые из Института экологии горных территорий, сообщается в статье журнала Comparative Cytogenetics.

Исследователи собрали личинки G.salinus и изучили структуру их ДНК, а также мутации, приводящие к перестройке хромосом. После этого биологи сравнили полученные данные с результатами исследований комаров-звонцов, которые обитают в Алтайском крае и Казахстане.

Для генома G.salinus из Тамбукана характерны четыре уникальных хромосомных перестройки. Отмечается, что некоторые генетические особенности были такими, как у алтайской популяции, а другие - как у кавказской. Сами же личинки кавказских хирономид оказались в среднем в два раза короче личинок из других популяций. В результате ученые сделали вывод, что кавказские G.salinus являются подвидом.