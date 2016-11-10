93 года назад родился один из основоположников космонавтики Михаил Решетнёв

10 ноября 1924 года родился Михаил Федорович Решетнёв - ученый, конструктор, один из основоположников советской (российской) космонавтики. Академик АН СССР/Российской академии наук, доктор технических наук, профессор.



10 ноября в Железногорске в рамках ХХ Международной научно-практической конференции «Решетнёвские чтения 2016» начала работу секция, организованная спутникостроительным предприятием «ИСС». Фото с сайта iss-reshetnev.ru

Решетнёву принадлежит более 200 научных трудов и изобретений. Под его руководством или с его непосредственным участием было разработано около 30 типов космических комплексов и систем. Количество выведенных с 1959 по 1996 годы на орбиту спутников, созданных возглавляемым им предприятием, - более 1000 единиц. Он внес существенный вклад в развитие российских систем спутниковой связи и спутниковой навигации, а также оказал значительное влияние на создание сибирской научной школы, объединив вокруг себя талантливых учёных, инженеров, разработчиков ракетно-космической техники.



Сегодня имя М.Ф.Решетнева носит одно из ведущих российских предприятий по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва».