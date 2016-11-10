Подводный робот политехников обследует нефтяные и газовые трубопроводы

Подводный робот «Одиссей» (Odyssey), который разрабатывают магистранты Томского политехнического университета, предназначен для мониторинга нефте- и газо- трубопроводов, а также других подводных сооружений. Робот станет «глазами» оператора под водой, позволит продиагностировать, а также, при необходимости, провести ремонт подводного объекта.



Разработка молодых ученых ТПУ на выставке U-NOVUS-2016. Фото с сайта tpu.ru

Робот предназначен для мониторинга и обслуживания нефтяных и газовых трубопроводов, которые пролегают в водоемах России на глубинах от 5 до 50 метров.

От существующих аналогов политехников отличается тремя основными преимуществами. Робот оснащен адаптивной системой управления и стабилизации под водой, что позволяет ему постоянно находиться в горизонтальном положении, не крениться и не переворачиваться. Еще одно преимущество - система видеонаблюдения с эффектом полного присутствия.

«В перспективе оператор сможет надеть на себя специальный шлем и видеть то, что происходит под водой «глазами» робота. При этом, при повороте головы оператора происходит поворот камеры подводного робота», - рассказывает один из разработчиков, магистрант Института кибернетики ТПУ Илья Булуев, обучающийся по траектории Элитного технического образования.

Кроме этого, подводный робот будет оснащен манипуляторами, которые способны захватывать объемные грузы весом до 20 килограммов. Сам «Одиссей» без дополнительного оборудования весит 18,5 кг.

Таким образом, робот может транспортировать ремонтное оборудование или не очень большие по размеру установки на подводные глубины.

«Манипуляторы робота также можно будет использовать для ремонта подводного трубопровода. Два манипулятора фиксируют робота на нужном участке трубы, а с помощью третьего можно производить ремонт, например, сварку», - уточняет Илья Булуев.

«Одиссей» сконструирован по модульному принципу. На него можно «довесить» дополнительное оборудование и датчики, например, датчик анализа воды, чтобы он мог «чуять» протечки на нефтепроводах.

В перспективе устройство можно будет применять не только в нефтегазовой отрасли, но и в научных целях, например, для исследования недр мирового океана, поисково-спасательных операций и других задачах.

Сейчас уже создан первый рабочий прототип «Одиссея». Сделан каркас робота, установлены двигатели и блоки плавучести. В дальнейшем робота еще потребуется доработать, однако интерес к нему со стороны инвесторов уже есть.