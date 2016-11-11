Вред электронных сигарет доказан учеными

Ученые из Института исследования пустыни (DRI) выяснили, что жидкости для электронных сигарет способны вызвать рак.



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Результаты исследования были опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

В рамках работы Андрей Хлюстов и его коллеги измерили концентрацию альдегидов, содержащихся в паре электронных сигарет. При исследовании применялись три типа вейпов с пятью видами жидкости для них.

Парение происходило с помощью установки, делающей 4-секундные затяжки с перерывом в полминуты.

По словам ученых, при каждой такой затяжке вейпер получает огромное количество альдегидов, основная часть которых вырабатывается из-за термического разложения компонентов ароматизаторов. Во всех проведенных экспериментах количество альдегидов превышало пороговые значения, установленные ассоциацией государственных промышленных гигиенистов США, отметили исследователи.

Также было замечено, что объем альдегидов увеличивается пропорционально количеству ароматизаторов в жидкости.

Напомним, ранее было установлено, что школьники-вейперы постепенно начинают курить обычные сигареты и постепенно отказываются от электронных. Среди некурящих подростков такой тенденции не наблюдается.