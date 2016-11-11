]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Вред электронных сигарет доказан учеными

10:12 11.11.2016

Ученые из Института исследования пустыни (DRI) выяснили, что жидкости для электронных сигарет способны вызвать рак.


Курильщик © KM.RU, Илья Шабардин

Результаты исследования были опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

В рамках работы Андрей Хлюстов и его коллеги измерили концентрацию альдегидов, содержащихся в паре электронных сигарет. При исследовании применялись три типа вейпов с пятью видами жидкости для них.

Парение происходило с помощью установки, делающей 4-секундные затяжки с перерывом в полминуты.

По словам ученых, при каждой такой затяжке вейпер получает огромное количество альдегидов, основная часть которых вырабатывается из-за термического разложения компонентов ароматизаторов. Во всех проведенных экспериментах количество альдегидов превышало пороговые значения, установленные ассоциацией государственных промышленных гигиенистов США, отметили исследователи.

Также было замечено, что объем альдегидов увеличивается пропорционально количеству ароматизаторов в жидкости.

Напомним, ранее было установлено, что школьники-вейперы постепенно начинают курить обычные сигареты и постепенно отказываются от электронных. Среди некурящих подростков такой тенденции не наблюдается. 

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире, Последствия курения
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.11.2016, 11:33
Морс

Неплохо было бы приравнять эту гадость к химическому оружию или хотя бы к обычным сигаретам. А то у нас начинают вводить ограничения когда ситуация становится критической, ну или когда правительство понимает, какие бабосики они теряют, не имея процентик с данного товара.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.