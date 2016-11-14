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Главред Science предупредил об опасности новой Хрустальной ночи

11:08 14.11.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Главный редактор журнала Science Джереми Берг рассказал, к чему может привести разделение общества в связи с избранием Дональда Трампа на пост президента США.

Об этом журналист рассказал в своей заметке, опубликованной в Science.

Он вспомнил, что нетерпимость в прошлом была причиной преследования евреев, что стало причиной таких событий, как Хрустальная ночь (или Ночь разбитых витрин) в 1938 году. При этом главред Science не хочет сравнивать нового главу Белого дома с Адольфом Гитлером.

По словам Берга, результаты выборов продемонстрировали, что в Соединенных Штатах существует разделение по признаку пола, расы и уровню образования. В этих условиях, по мнению автора, научное сообщество должно показать свою важную роль в решении этой проблемы и поиску способов, как обеспечить комфортную жизнь всем гражданам.

Берг напоминает, что многие нобелевские лауреаты США являются иммигрантами. Это показывает, что приезжие, несмотря на негативное отношение к ним Трампа, могут принести выгоду для страны в виде технологических инноваций и открытий. В то же время автор высказывает беспокойство, что будущий президент не имеет опыта в руководстве и не обладает четкой позицией по внутренней и внешней политике.

Темы: США, Президентские выборы в США
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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14.11.2016, 13:28
Гость: Микс

Тогда уж Варфоломеева ночь у запада давняя традиция ночей: Варфоломеева, Хрустальная, теперь еще намечается. Мигрантов изрядно жаль: в 8 примерно веке из аварского каганата бежали болгары - тюркоязычное племя. Их приняли германцы, пожили болгары у германцев и те им устроили резню спустя нн-е время, и пришлось бежать в Италию - полуостров, где фиксируются их захоронения. Как бы не случилось, что однажды европейцы опять возмутся за ножи и очередную ночь устроят уже арабам и неграм, как тем болгарам в свое время. Хорошо, если обойдется как в Испании где насильно выселили арабов и заставили крестится евреев, а несогласных выселили. А потом еще крещенных преследовали. Надо сказать ксенофобия вековая.
14.11.2016, 13:25
Гость: Антон Павлович:

В Титанике должно быть Всьо красиво: в т.ч. хрусталики глаз у Впередсмотрящего
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