Главред Science предупредил об опасности новой Хрустальной ночи

Главный редактор журнала Science Джереми Берг рассказал, к чему может привести разделение общества в связи с избранием Дональда Трампа на пост президента США.

Об этом журналист рассказал в своей заметке, опубликованной в Science.

Он вспомнил, что нетерпимость в прошлом была причиной преследования евреев, что стало причиной таких событий, как Хрустальная ночь (или Ночь разбитых витрин) в 1938 году. При этом главред Science не хочет сравнивать нового главу Белого дома с Адольфом Гитлером.

По словам Берга, результаты выборов продемонстрировали, что в Соединенных Штатах существует разделение по признаку пола, расы и уровню образования. В этих условиях, по мнению автора, научное сообщество должно показать свою важную роль в решении этой проблемы и поиску способов, как обеспечить комфортную жизнь всем гражданам.

Берг напоминает, что многие нобелевские лауреаты США являются иммигрантами. Это показывает, что приезжие, несмотря на негативное отношение к ним Трампа, могут принести выгоду для страны в виде технологических инноваций и открытий. В то же время автор высказывает беспокойство, что будущий президент не имеет опыта в руководстве и не обладает четкой позицией по внутренней и внешней политике.