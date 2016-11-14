РКК «Энергия» приступила к разработке «Косморобота»

РКК «Энергия» в кооперации с ЦНИИ РТК и НПО «Андроидная техника» выиграла конкурс и начинает выполнение опытно-конструкторской работы по созданию робота космического назначения для перспективных космических объектов.



Фото с сайта energia.ru

Комплекс, создаваемый в рамках опытно-конструкторской работы «Косморобот», включает в себя непосредственно мобильного робота, пульты управления, средства интеграции и наземный сегмент. Опытная эксплуатация запланирована с 2020 по 2024 год в составе Научно-энергетического модуля (НЭМ) российского сегмента МКС.

Генеральный директор РКК «Энергия» Владимир СОЛНЦЕВ: «Это не просто проект, это часть идеологии, которая ляжет в основу развития робототехники в интересах космоса. Я думаю, что в перспективе роботы будут обслуживать автоматические космические аппараты и работать на поверхности Луны и в дальнем космосе».

Робот сможет перемещаться по внешним поручням НЭМ, переносить грузы и выполнять различные манипуляции, в том числе, устанавливать и снимать оборудование, соединять электрические кабели, «осматривать» через телекамеры внешнюю поверхности модуля. Для отработки алгоритмов управления, необходимых для выполнения различных операций, в РКК «Энергия» будет создан специальный наземный моделирующий стенд.

Предусмотрены функции резки экранно-вакуумной термоизоляции модулей станции, освещения, сборки и разборки резьбовых соединений, взятия проб-мазков с поверхности и пр. Робот также будет помогать космонавтам во время выходов в открытый космос.

Мобильный робот будет состоять из базового блока, блока аккумуляторных батарей, двух манипуляторов, опорного узла, обзорных телекамер и приемо-передающего устройства. В магазин сменных инструментов войдут активный адаптер полезной нагрузки, инструмент для взятия проб-мазков, гайковерт, ножницы, инструмент для стыковки электрических соединителей, схват для фиксации на поручнях и схват универсальный. Манипуляторы получат семь степеней подвижности и будут оснащены телекамерами системы технического зрения.