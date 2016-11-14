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Экспериментаторы сняли на видео падение «водяной бомбы»

16:18 14.11.2016

На канале How Ridiculous появилось видео, в котором австралийские экспериментаторы-любители кидают заполненный водой гимнастический мяч с 45-метровой вышки.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Съемка велась с частотой 1000 кадров в секунду. На записи видно, как «водяная бомба» при ударе о землю разрывается и выпускает большое количество воды.

YouTube-канал How Ridiculous специализируются на различных экспериментах с бутылками, мячами и другими предметами. Его команду создали четыре студента в 2009 году.

Темы: Видео ролики
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Комментарии читателей
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14.11.2016, 19:07
Гость: Доктор Наук

Это очень удивительный и увлекательный эксперимент, я обязательно завтра расскажу о нём студентам. Студентам наверняка понравится как взрослые дядечки сбрасывают шарик налитый водой с большой высоты. При этом на него действует сила тяжести Земли. Это поможет студентам наглядно понять почему все тела притягиватся к Земле.
14.11.2016, 17:12
Гость: Время Ч.

Офигеть какая важная и научная работа проведена! Мир продолжает тупеть.
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