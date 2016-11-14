Экспериментаторы сняли на видео падение «водяной бомбы»

На канале How Ridiculous появилось видео, в котором австралийские экспериментаторы-любители кидают заполненный водой гимнастический мяч с 45-метровой вышки.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Съемка велась с частотой 1000 кадров в секунду. На записи видно, как «водяная бомба» при ударе о землю разрывается и выпускает большое количество воды.

YouTube-канал How Ridiculous специализируются на различных экспериментах с бутылками, мячами и другими предметами. Его команду создали четыре студента в 2009 году.