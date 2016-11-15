Планетологи назвали сроки исчезновения воды на Марсе

Международная группа ученых установила, что Марс лишился жидкой воды несколько десятков миллионов лет назад.



Фото с сайта nasa.gov

Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Nature Communications.

В рамках работы была установлена скорость процессов выветривания на Марсе, а также проведена оценка физико-химических состояний упавших на его поверхность железо-каменных метеоритов.

Для этого ученые изучили данные, полученные марсоходом Opportunity на плато Меридиана. В результате им удалось выяснить, как долго метеориты находились под воздействием атмосферы Красной планеты, а также установить количество оксидов железа в них.

По содержанию оксидов железа можно выяснить, насколько быстро происходит образование ржавчины (метеориты сравниваются с содержащими металл земными породами). По словам ученых, этот процесс зависит от наличия воды и происходит на Марсе в 10-10 000 раз медленнее, чем на Земле. Это указывает на то, что поверхность Марса практически полностью лишена воды на протяжении не менее 20 миллионов лет, считают авторы работы.