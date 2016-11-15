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Планетологи назвали сроки исчезновения воды на Марсе

09:07 15.11.2016

Международная группа ученых установила, что Марс лишился жидкой воды несколько десятков миллионов лет назад.


Фото с сайта nasa.gov

Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Nature Communications.

В рамках работы была установлена скорость процессов выветривания на Марсе, а также проведена оценка физико-химических состояний упавших на его поверхность железо-каменных метеоритов.

Для этого ученые изучили данные, полученные марсоходом Opportunity на плато Меридиана. В результате им удалось выяснить, как долго метеориты находились под воздействием атмосферы Красной планеты, а также установить количество оксидов железа в них.

По содержанию оксидов железа можно выяснить, насколько быстро происходит образование ржавчины (метеориты сравниваются с содержащими металл земными породами). По словам ученых, этот процесс зависит от наличия воды и происходит на Марсе в 10-10 000 раз медленнее, чем на Земле. Это указывает на то, что поверхность Марса практически полностью лишена воды на протяжении не менее 20 миллионов лет, считают авторы работы. 

Темы: Гипотезы, открытия, Исследования, Космические исследования и открытия, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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15.11.2016, 12:16
номинант

Если на Марсе нет воды, то можно сделать некие этнические выводы о нациях на Марсе.
15.11.2016, 11:16
Это были последствия войны

Возможно, исчезновение воды на Марсе стоит связать с найденными в Индии и ю.в. Африке следы от ядерных бомб, датируемых сроком в 20 тыс. лет? Война была межпланетная!
15.11.2016, 11:07
Важно

помнить, что Господь "превращает плодородную землю в солончатую за нечестие живущих на ней", как говорится в Библии. То же самое грозит земле в последние времена, когда вода (в морях?) будет "как кровь мертвеца" (Откровение Иоанна Богослова). Атеист посмеется себе, а мудрый задумается. Возможно, это будет массовое разлитие нефти (как подводного вулкана из-под земли!) или что-то в этом роде... Кто прочитал, может, зажжет свечу перед ликом Спасителя Христа...
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