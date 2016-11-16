Стивен Хокинг назвал дату конца света

Ученый Стивен Хокинг считает, что конец света обязательно наступит в ближайшую тысячу лет.

Такое заявление он сделал в ходе выступления на студенческом дискуссионном обществе Оксфорда, сообщает The Daily Mail.

Физик уверен, что жизнь на планете исчезнет в силу ядерной войны, деятельности искусственного интеллекта или генетически сконструированного вируса. По словам Хокинга, человечеству необходимо бежать с Земли и следует развивать продвинутые технологий для дальних космических перелетов.

Ученый также отметил, что за последние 50 лет наука продвинулась вперед, а человечество приблизилось к пониманию Вселенной. Сам Хокинг выразил радость, что был причастен к созданию ряда теорий.

Хокинг также надеется, что в ближайшем будущем ученые смогут использовать гравитационные волны для того, чтобы «лицезреть Большой взрыв, каким он был».