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Стивен Хокинг назвал дату конца света

09:29 16.11.2016
Фото с сайта nasa.gov
Фото с сайта nasa.gov
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Ученый Стивен Хокинг считает, что конец света обязательно наступит в ближайшую тысячу лет.

Такое заявление он сделал в ходе выступления на студенческом дискуссионном обществе Оксфорда, сообщает The Daily Mail.

Физик уверен, что жизнь на планете исчезнет в силу ядерной войны, деятельности искусственного интеллекта или генетически сконструированного вируса. По словам Хокинга, человечеству необходимо бежать с Земли и следует развивать продвинутые технологий для дальних космических перелетов.

Ученый также отметил, что за последние 50 лет наука продвинулась вперед, а человечество приблизилось к пониманию Вселенной. Сам Хокинг выразил радость, что был причастен к созданию ряда теорий.

Хокинг также надеется, что в ближайшем будущем ученые смогут использовать гравитационные волны для того, чтобы «лицезреть Большой взрыв, каким он был». 

Темы: Гипотезы, открытия
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Комментарии читателей
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16.11.2016, 12:14
Тимофеич

Кому лучше?
Если кому-то лучше исчезнуть, то никто не мешает ему самому исчезнуть прямо сейчас, не беспокоясь о человечестве.
16.11.2016, 12:01
Физик уверен

Этот физик не знает даты своей кончины,а берется предсказывать будущее планеты. Только один Бог знает когда будет конец этому миру и устроит нам Страшный Суд! Лучше молитесь, господа,а не мудрствуйте!
16.11.2016, 11:59
Алиса Картанина

Надо именно этого парня назначить министром экономического развития России: Делать ничего не будет, зато прогнозами развития экономики России засыпит. В принципе и платить ему не нужно будет: Компьютер подсоединил он и работает, выдавая то, что программисты напишут.
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