]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Ученые назвали улучшающее память биологическое соединение

16:08 16.11.2016
Материалы по теме:

Американские ученые определили соединение, которое способно повысить объем рабочей памяти человека.

Работа ученых показала, что использование ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты) регулирует активность дорсолатеральной префронтальной зоны коры головного мозга, сообщает EurekAlert!

В исследовании приняло участие 23 человека возрастом 19-32 года. Они прошли тесты на рабочую память, а одновременно с этим специалисты наблюдали за активностью нейротрансмиттеров (вещества, посредством которых осуществляется передача электрических импульсов между нервными клетками), нейронами и мышечной тканью.

Было отмечено, что ранее ни одна из работ не позволяла установить связь ГАМК с рабочей памятью у людей.

Напомним, рабочая память человека связана с подвижным интеллектом и отвечает, в отличие от кратковременной памяти, за способность одновременной работы со множеством данных. Ее аналогом считается компьютерная оперативная память.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.