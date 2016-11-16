Ученые назвали улучшающее память биологическое соединение

Американские ученые определили соединение, которое способно повысить объем рабочей памяти человека.

Работа ученых показала, что использование ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты) регулирует активность дорсолатеральной префронтальной зоны коры головного мозга, сообщает EurekAlert!

В исследовании приняло участие 23 человека возрастом 19-32 года. Они прошли тесты на рабочую память, а одновременно с этим специалисты наблюдали за активностью нейротрансмиттеров (вещества, посредством которых осуществляется передача электрических импульсов между нервными клетками), нейронами и мышечной тканью.

Было отмечено, что ранее ни одна из работ не позволяла установить связь ГАМК с рабочей памятью у людей.

Напомним, рабочая память человека связана с подвижным интеллектом и отвечает, в отличие от кратковременной памяти, за способность одновременной работы со множеством данных. Ее аналогом считается компьютерная оперативная память.