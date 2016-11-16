Выброшенные гаджеты отравляют окружающую среду

Более 90% сотовых телефонов выбрасываются на свалки, и каждый из них загрязняет вокруг около 20 квадратных метров земли.



Фото Sascha Pohflepp с сайта wikimedia.org

Согласно результатам опроса «Гринпис», на одного человека в России приходится пять с половиной мобильных телефонов. Это больше, чем в Мексике, Германии и США. Но только 5–7% отслуживших аппаратов перерабатываются должным образом.

«Если мы выбрасываем электронные приборы, то все отходы, содержащие кадмий, ртуть, свинец и медь, оказываются недалеко от наших жилищ. Никто не увозит отходы в неведомые дали», - рассказал Максим Шингаркин в эфире Радио «Комсомольская правда».

Эколог отметил, что отходы сваливают на расстоянии от 10 до 100 километров от Москвы, где находятся дачи москвичей и водозабор.

Около 16% россиян не знают, куда девается телефон после окончания срока эксплуатации. 54% считают, что старые аппараты оказываются на свалке. И лишь 13% соотечественников уверены, что они идут в переработку.