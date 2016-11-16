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Выброшенные гаджеты отравляют окружающую среду

16:57 16.11.2016

Более 90% сотовых телефонов выбрасываются на свалки, и каждый из них загрязняет вокруг около 20 квадратных метров земли.


Фото Sascha Pohflepp с сайта wikimedia.org

Согласно результатам опроса «Гринпис», на одного человека в России приходится пять с половиной мобильных телефонов. Это больше, чем в Мексике, Германии и США. Но только 5–7% отслуживших аппаратов перерабатываются должным образом.

«Если мы выбрасываем электронные приборы, то все отходы, содержащие кадмий, ртуть, свинец и медь, оказываются недалеко от наших жилищ. Никто не увозит отходы в неведомые дали», - рассказал Максим Шингаркин в эфире Радио «Комсомольская правда».

Эколог отметил, что отходы сваливают на расстоянии от 10 до 100 километров от Москвы, где находятся дачи москвичей и водозабор.

Около 16% россиян не знают, куда девается телефон после окончания срока эксплуатации. 54% считают, что старые аппараты оказываются на свалке. И лишь 13% соотечественников уверены, что они идут в переработку.

Темы: Антропогенное воздействие на экологическую обстановку, Мобильные устройства, Смартфоны и коммуникаторы
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Комментарии читателей
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16.11.2016, 22:34
Гость: Читатель

Полностью Вас поддерживаю. Чувствуется, что ответ писал опытный электронщик. Жаль, что только культуру (а точнее безкультурие) не изменить.
16.11.2016, 19:18
Гость: Vbrc

удивили...
16.11.2016, 19:09
Гость: XeX

Если бы только кадмий и ртуть - там еще арсенид галлия и фосфид индия в некотрых полупроводниковых элементах. Все кислотными дождями медленно вымывается в почву и грутновые воды. А мышьяк в еде и воде россиянам явно здоровья не добавит. Короче, вся электроника должна идти на 100% переработку и разработкой промышелннной технологии утилизации электронного мусора и рекуперации редких элемнтов и цветных металлов должны занятся в том же Сколково, а не "нано-болтами". Так же надо культутру менять - выкинул электронику/батарейки в мусорку - отравил себя и своих детей.
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