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17 ноября 1970 года на поверхность спутника Земли съехал «Луноход-1»

10:09 17.11.2016

17 ноября 1970 года с посадочной платформы автоматической межпланетной станции «Луна-17» на поверхность Луны в районе Моря Дождей съехал первый в мире дистанционно управляемый планетоход «Луноход-1».


Фото с сайта wikimedia.org

Масса «Лунохода-1» составляла 756 кг, а его длина с открытой солнечной батареей достигала 4,42 метра, ширина - 2,15 метра, а высота - 1,92 метра.

Приборный отсек «Лунохода-1» изготавливался из легких и прочных магниевых сплавов, а верхняя часть корпуса использовалась как радиатор-охладитель и закрывалась крышкой. В течение лунного дня крышка была открыта, и элементы солнечной батареи, расположенные на ее внутренней стороне, обеспечивали подзарядку аккумуляторов, питавших бортовую аппаратуру. Самоходное колесное шасси обеспечивало передвижение планетохода и позволяло делать повороты на месте и в движении.

«Луноход-1» проработал на поверхности Луны 301 сутки 6 часов и 37 минут. За это время он проехал 10,5 километров, обследовав площадь в 80 тысяч квадратных метров, и передал на Землю более 20 тысяч фотоснимков. Был проделан большой комплекс научных исследований, включая химический анализ лунного грунта. Управление аппаратом осуществлялось из Центра дальней космической связи экипажем в составе командира, водителя, штурмана, оператора, бортинженера.

После завершения работы «Луноход-1» был установлен в положение, при котором уголковый светоотражатель обеспечил возможность его лазерной локации с Земли.

Темы: Интересные факты в мире науки, Космические исследования и открытия
Источник: «РОСКОСМОС»
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Комментарии читателей
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17.11.2016, 13:34
Гость: Микс

Что то давно страна не запускала исследовательские аппараты???!!
17.11.2016, 13:02
Гость: Время Чу

Не надо сравнивать Америку и Россию.У американцев денег хватает и на космос и на недосягаемый для большинства граждан нашей страны уровень жизни.А у нас с бедными работающими и бедными пенсионерами,сырьевой экономикой и деревянным рублем только на космос остается деньги переводить.
У тебя нет монополии на истину,и не надо мне давать советы о чем писать.
17.11.2016, 12:54
Гость: Борис

Как это нашли все ПОСАДОЧНЫЕ модули? На чем тогда американцы улетали с Луны?
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