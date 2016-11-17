]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Археологи нашли в древнем городе майя скрытую пирамиду

10:44 17.11.2016

В древнем городе майя Чичен-Ица группа археологов обнаружила внутри храма Кукулькана пирамиду.


Пирамида Кукулькана. Фото Aaron Logan с сайта wikimedia.org

По информации издания Terra, высота пирамиды составляет около 10 метров, а датируется она 500-800 годами нашей эры. Предположительно, данная пирамида имеет лестницу и алтарь в верхней части.

По мнению специалистов, внутри храма Кукулькана может существовать целый набор небольших пирамид.

Напомним, ранее исследователи уже находили внутри Кукулькана две вложенные друг в друга пирамиды. Открытая структура стала третьей и самой маленькой. В 2015 году под пирамидой Кукулькана было также найдено подземное озеро.

Пирамида Кукулькана (бог воды, ветра огня и воздуха) была построена майя в период с IX по XII век. Ученые считают, что она служила для культовых целей - на вершине располагался храм, в котором верующие совершали человеческие жертвоприношения. Также пирамида служила и в качестве календаря.

В 1988 году древний город Чичен-Ица был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Темы: Археология, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.