Археологи нашли в древнем городе майя скрытую пирамиду

В древнем городе майя Чичен-Ица группа археологов обнаружила внутри храма Кукулькана пирамиду.



Пирамида Кукулькана. Фото Aaron Logan с сайта wikimedia.org

По информации издания Terra, высота пирамиды составляет около 10 метров, а датируется она 500-800 годами нашей эры. Предположительно, данная пирамида имеет лестницу и алтарь в верхней части.

По мнению специалистов, внутри храма Кукулькана может существовать целый набор небольших пирамид.

Напомним, ранее исследователи уже находили внутри Кукулькана две вложенные друг в друга пирамиды. Открытая структура стала третьей и самой маленькой. В 2015 году под пирамидой Кукулькана было также найдено подземное озеро.

Пирамида Кукулькана (бог воды, ветра огня и воздуха) была построена майя в период с IX по XII век. Ученые считают, что она служила для культовых целей - на вершине располагался храм, в котором верующие совершали человеческие жертвоприношения. Также пирамида служила и в качестве календаря.

В 1988 году древний город Чичен-Ица был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.