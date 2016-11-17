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Раскрыто происхождение смертоносного тумана в Британии

15:51 17.11.2016

Международная группа химиков выяснила причины самого смертоносного загрязнения воздуха в истории Британии — Великого смога 1952 года. Оказалось, что экологическое бедствие возникло из-за химического взаимодействия между диоксидами серы и азота.


Фото N T Stobbs с сайта wikimedia.org

Свои выводы ученые представили в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academies of Sciences.

Ученые выяснили, что смог возник из-за частиц сульфата, содержащихся внутри водяных капель тумана. Эти частицы образовались, в свою очередь, из-за взаимодействия между диоксидом серы и диоксидом азота, которые выбрасывались в воздух в виде автомобильных выхлопов и дыма из труб угольных электростанций. Сульфат способствует образованию других частиц, в том числе нитратов, что привело к еще большему загрязнению воздуха.

Когда водяные капли начали испаряться, частицы стали концентрироваться и осаждаться на поверхностях, а также в легких людей. Подобные процессы наблюдаются в таких крупных городах, как Пекин и Сиань. Неблагоприятные погодные условия и сочетание определенных химических веществ в воздухе могут привести к появлению смертоносного смога в любом месте по всему земному шару.

Великому смогу в Лондоне способствовал антициклон, который принес безветренную погоду. Небо приобрело цвет горохового супа, а в воздухе чувствовался неприятный запах. Люди с хроническими респираторными заболеваниями стали страдать бронхитом и пневмонией. По оценкам, от загрязнения погибли около 12 тысяч человек. Причина смерти в большинстве случаев — механическая обструкция дыхательных путей гноем, выделяющегося из-за легочной инфекции.

Темы: Исследования, Наука и практика, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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