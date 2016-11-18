]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

NASA показало «Великую долину» Меркурия на видео

10:18 18.11.2016

Агентство NASA представило видео, на котором демонстрируется трехмерная топографическая карта «Великой долины» Меркурия.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Ширина этого геологического образования достигает 400 километров, а его глубина составляет порядка 3 километров.

Ученые объясняют структуру «Великой долины» сокращением размеров Меркурия под действием Солнца.

В представленном ролике используются данные миссии MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging).  

Темы: Видео ролики, NASA
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.