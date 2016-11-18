NASA показало «Великую долину» Меркурия на видео

Агентство NASA представило видео, на котором демонстрируется трехмерная топографическая карта «Великой долины» Меркурия.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Ширина этого геологического образования достигает 400 километров, а его глубина составляет порядка 3 километров.

Ученые объясняют структуру «Великой долины» сокращением размеров Меркурия под действием Солнца.

В представленном ролике используются данные миссии MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging).