Samsung станет крупнейшим производителем автомобильной электроники

С покупкой Harman International корейцы планируют занять лидирующие позиции на рынке

Корейский концерн Samsung Electronics приобрел американскую корпорацию Harman, которой принадлежит 65% мирового рынка автомобильных аудиосистем.

Сделка будет завершена к середине следующего года, а оценивается она в 8 млрд долларов. Став, таким образом, самым крупным зарубежным приобретением корейского электронного гиганта. Основанный в 1953 году Harman International владеет такими брендами как Harman-Kardon, JBL, Mark Levinson, Infinity, Lexicon, Bang&Olufsen и Revel, а во всем мире на предприятиях Harman работает более 30 000 человек.

Американская корпорация сохранит все свои бренды, топ-менеджмент и самостоятельность в выборе тех или иных решений, но при этом станет дочерним подразделением корейского гиганта.

С покупкой Harman International корейцы планируют занять лидирующие позиции на рынке автомобильных аудиокомпонентов и электроники, которому все без исключения специалисты обещают серьезный рост в ближайшие годы. Кроме того, в Samsung уверены, что доступ к некоторым разработкам Harman позволит более продуктивно работать над развитием беспилотных технологий, к которым Samsung так же проявляет серьезный интерес.

Ранее Samsung уже пытался приобрести производителя автомобильной электроники Magneti Marelli, но не смог договориться с концерном FCA(Fiat-Chrysler), которому принадлежит эта компания.