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Российские ученые научились добывать золото из угля

14:11 21.11.2016

Российские ученые научились добывать золото из угля на Дальнем Востоке.


Фото Periodictableru с сайта wikimedia.org

Как сообщается на сайте регионального отделения Российской академии наук, амурские ученые разработали экспериментальную установку, которая может извлекать до одного грамма золота из тонны сжигаемого топлива.

15 лет ученые изучали состав угля с разных месторождений и пришли к выводу, что на фильтрах осаждаются, как вредные, так и полезные компоненты.

Принцип работы установки довольно прост. Дым от сгоревшего угля проходит стократную систему очистки. Сначала примеси (в том числе и вредные) вымываются водой, а затем улавливаются фильтрами, из которых потом извлекают золотоносный концентрат. Этот концентрат можно отдать для аффинажа. Как сообщается в публикации, метод уже запатентован.

Сейчас исследователи намерены получить в Сколково грант в размере 1,5 миллиона рублей на разработку первой экспериментальной установки по добыче золота из угля, а внедрить ее планируется в 2017 году на одной из котельных области.

Темы: Наука и техника
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Комментарии читателей
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21.11.2016, 17:50
Гость: на самом деле

золото в микроскопическом объеме есть везде,в водах мирового океана его мильоны тонн.Вот только добыча его будет заведомо убыточна.Это угольное золото из той же оперы...
21.11.2016, 17:04
Гость: Скучножить

Это такие следы, замучаешься концентрировать. Эти 1.5 млн плюс внедрение будут 100 лет окупаться.
21.11.2016, 16:45
Гость: Любитель-профессионал

Скорее природе пипец придет. Это ж надо столько воздуха испортить, чтобы один грамм золота добыть.
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