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Около Стоунхенджа найжен огромный неолитический памятник

16:53 21.11.2016

На расстоянии 2,5 километров от Стоунхенджа британские археологи обнаружили крупный неолитический памятник.


Фото garethwiscombe с сайта wikimedia.org

Диаметр монумента составляет 200 метров. По оценкам ученых, он старше Стоунхенджа на более чем 1000 лет, сообщает The Independent.

Монумент является частью конструкции из двух концентрических кругов, основу для которой составляют канавы и частокол.

Предположительно, сооружение использовалось для религиозных и политических целей. На это указывают обнаруженные фрагменты керамических чаш, костей крупного рогатого скота и части человеческих черепов.

В настоящее время археологи раскопали менее пятой части комплекса. Отмечается, что найденное сооружение является первым крупным ранненеолитическим памятником, который был открыт в районе Стоунхенджа за последние 100 лет. 

Темы: Археология, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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21.11.2016, 19:03
друид

Ты о чем?
21.11.2016, 17:18
Хе хе...

Сам Стоунхендж перепахан во время реконструкции 1965го года. Неизвестно, что туда подбросили и какой мусор закопали.
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