18 лет назад состоялся запуск первого модуля МКС

18 лет назад, 20 ноября 1998 года, с космодрома БАЙКОНУР был осуществлен запуск, который положил начало строительству первой Международной космической станции. Ракета-носитель «Протон-К» доставила на орбиту функционально-грузовой блок «Заря» - первый модуль МКС.



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Модуль «Заря» был спроектирован, изготовлен и испытан конструкторским бюро «Салют» и ГНКПЦ им. М. В. Хруничева, РКК «Энергия» проводила оснащение станции научной аппаратурой. В общей сложности в создании модуля «Заря» участвовало около 240 российских предприятий.

Российский модуль включает все системы, необходимые для работы в качестве автономного обитаемого космического аппарата и лаборатории. В состав модуля входит 31 бортовая система, включающая около 3000 блоков, предназначенных для выполнения основных функций по управлению движением, управлению бортовым комплексом, систем обеспечения стыковки с элементами МКС, систем жизнеобеспечения, электроснабжения, научного оборудования и обмену информацией между станцией и Землей. Максимальный диаметр корпуса модуля 4,1 м, длина 12,6 м.

До лета 2000 года «Заря» выполняла функции энергоснабжения станции, а также управления ориентацией и поддержания температурного режима. После стыковки с модулем «Звезда» 26 июля 2000 года и по мере расширения станции большая часть этих функций были переданы другим модулям. Неизменной остается функция хранилища топлива, склада, также в модуле «Заря» проводятся эксперименты.