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Ученые рассказали о последствиях исчезновения Марса

10:26 22.11.2016

Исследователи из ОАЭ и США рассказали об условиях на Земле, если бы в Солнечной системе не было Марса, а Юпитер находился бы ближе к третьей по удаленности от Солнца планете.


Фото с сайта nasa.gov

В рамках работы ученые проследили за изменением эксцентриситета (параметра вытянутости) орбиты землеподобной планеты, полностью покрытой океаном, сообщается на сайте arXiv.org. В первом сценарии в течение 4500 лет этот параметр изменялся в диапазоне 0-0,066, а во втором (интервал свыше 6500 лет) - в диапазоне 0-0,283.

Во втором случае на планете должен наблюдаться парниковый эффект, и, вероятно, океан на ней сохранялся бы около миллиарда лет. Работа исследователей основана на трехмерной Модели общей циркуляции.

По словам авторов работы, Юпитер оказывает значительное влияние на колебания параметров орбиты Марса, тогда как изменения траектории Земли, обусловленные действием планет-гигантов, сглаживаются массивной Луной.

Темы: Исследования, Космические исследования и открытия, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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22.11.2016, 13:01
Гость: Остап

А если бы Земли вообще не было, а третьей планетой был бы Юпитер? А Если бы Луна упала на Землю? А если бы Фанни Каплан не промахнулась? А если бы я вчера не пил? А если бы, а если бы...
22.11.2016, 12:14
Гость: гЧ

Если б реки да озера слить бы в озеро одно,
А из всех деревьев бора сделать дерево одно,
Топоры бы все расплавить, и отлить один топор,
А из всех людей составить человека выше гор,
Если б, взяв топор могучий, этот грозный великан
Этот ствол обрушил с кручи в это море-океан -
То-то был бы громкий треск! То-то шумный был бы плеск!
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