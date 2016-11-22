Ученые рассказали о последствиях исчезновения Марса

Исследователи из ОАЭ и США рассказали об условиях на Земле, если бы в Солнечной системе не было Марса, а Юпитер находился бы ближе к третьей по удаленности от Солнца планете.



Фото с сайта nasa.gov

В рамках работы ученые проследили за изменением эксцентриситета (параметра вытянутости) орбиты землеподобной планеты, полностью покрытой океаном, сообщается на сайте arXiv.org. В первом сценарии в течение 4500 лет этот параметр изменялся в диапазоне 0-0,066, а во втором (интервал свыше 6500 лет) - в диапазоне 0-0,283.

Во втором случае на планете должен наблюдаться парниковый эффект, и, вероятно, океан на ней сохранялся бы около миллиарда лет. Работа исследователей основана на трехмерной Модели общей циркуляции.

По словам авторов работы, Юпитер оказывает значительное влияние на колебания параметров орбиты Марса, тогда как изменения траектории Земли, обусловленные действием планет-гигантов, сглаживаются массивной Луной.