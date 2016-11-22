Советскую армию назвали причиной распространения туберкулеза
Международная группа ученых под руководством Вегарда Элдхольма (Vegard Eldholm) из Института общественного здравоохранения Норвегии выяснила, что вооруженные конфликты могут быть причиной распространения туберкулеза.
Фото Vizu с сайта wikimedia.org
В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, исследователи предположили, что патогенные бактерии могли появиться в Европе из-за участия советских солдат в войне в Афганистане (1979-1989).
Исследователи реконструировали эволюцию палочки Коха (Mycobacterium tuberculosis), которая известна тем, что становится все более устойчивой к различным антибиотикам. Микробиологи сравнили ДНК различных штаммов бактерии, характерных для Европы, Центральной и Южной Азии.
Оказалось, что в микроорганизмах, которые были выделены у жителей стран бывшего СССР, имеются мутации, способствующие развитию резистентности к лекарствам. По мнению авторов работы, это объясняется тем, что после распада Советского Союза произошел крах системы общественного здравоохранения.
Кроме того, установлено, что некоторые штаммы, найденные в Европе, сформировались на территории Афганистана во время военных действий с участием советских вооруженных сил. Исследователи считают, что палочка Коха была завезена с территории СССР, а беженцы в дальнейшем занесли ее в европейские страны.
Ученые считают, что полученные ими результаты показывают, как политическая нестабильность и вооруженные конфликты могут способствовать устойчивости бактерий к лекарственным препаратам и распространению инфекций.