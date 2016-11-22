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Советскую армию назвали причиной распространения туберкулеза

12:53 22.11.2016

Международная группа ученых под руководством Вегарда Элдхольма (Vegard Eldholm) из Института общественного здравоохранения Норвегии выяснила, что вооруженные конфликты могут быть причиной распространения туберкулеза.


Фото Vizu с сайта wikimedia.org

В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, исследователи предположили, что патогенные бактерии могли появиться в Европе из-за участия советских солдат в войне в Афганистане (1979-1989).

Исследователи реконструировали эволюцию палочки Коха (Mycobacterium tuberculosis), которая известна тем, что становится все более устойчивой к различным антибиотикам. Микробиологи сравнили ДНК различных штаммов бактерии, характерных для Европы, Центральной и Южной Азии.

Оказалось, что в микроорганизмах, которые были выделены у жителей стран бывшего СССР, имеются мутации, способствующие развитию резистентности к лекарствам. По мнению авторов работы, это объясняется тем, что после распада Советского Союза произошел крах системы общественного здравоохранения.

Кроме того, установлено, что некоторые штаммы, найденные в Европе, сформировались на территории Афганистана во время военных действий с участием советских вооруженных сил. Исследователи считают, что палочка Коха была завезена с территории СССР, а беженцы в дальнейшем занесли ее в европейские страны.

Ученые считают, что полученные ими результаты показывают, как политическая нестабильность и вооруженные конфликты могут способствовать устойчивости бактерий к лекарственным препаратам и распространению инфекций.

Темы: Гипотезы, открытия, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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22.11.2016, 20:48
сергей

Эта грязная Европа не знала что такое мыло и бани но ходили в шелках чтобы вши скользили по одежде
22.11.2016, 20:33
сергей

Эта грязная Европа не знала что такое мыло и бани. а ходили в шелке чтобы вшам было удобно скатываться.
22.11.2016, 18:52
рус

какую только дурь не несут эти ученые в СССР все были привиты от коха нечета настоящему времени когда боятся прививать проще в тюрьме было подхватить это точно но не в армии
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