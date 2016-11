ДНК-анализ: ключ к происхождению этрусков

Собраны 80 костных останков этрусков из 10 некрополей

Кто такие этруски? «В состоянии ли ДНК-генеалогия сегодня правдиво ответить на вопрос?» Так вот, в состоянии ли, скажем, археология ответить на вопрос, по которому не проводилось раскопок? Или раскопки проводились, а материальные признаки не найдены? Вряд ли может ответить, не так ли? Вот мы и подходим к тому, что для «в состоянии ответить» необходимо наличие объекта исследования, причем наличия материального, во всяком случае, в науках естественных. Бывают исключения, например, с кварками в физике, которых непосредственно не видно, но которые, тем не менее, можно изучать, применяя определенные научные принципы.

Теперь подойдем к этрускам. Они были, сомнений нет. Но для ДНК-генеалогии этого мало. Надо, чтобы были материальные объекты исследования. Они, в рамках понятий ДНК-генеалогии, могут быть двух видов: (1) наличие в настоящее время прямых потомков этрусков, о которых известно, что они действительно прямые потомки этрусков, и наличие их гаплотипов и гаплогрупп, (2) наличие костных останков этрусков, которые достоверно являются костными останками этрусков, и наличие их гаплотипов и гаплогрупп. Тогда ДНК-генеалогия в состоянии ответить на поставленный вопрос.

Под ДНК-генеалогией я здесь имею в виду соответствующее изучение гаплотипов и гаплогрупп Y-хромосомы. Митохондриальные ДНК пока не попадают в сферу ДНК-генеалогии, и к этому есть свои причины. Датировка по мутациям в мтДНК продолжает оставаться спорной, и в нее закладывают целый ряд допущений. Еще большую неопределенность вносит то, что при изучении мтДНК исследователь получает информацию о передвижениях женщин «в пространстве и во времени», и эти передвижения в огромной степени хаотичны в историческом контексте. Если Y-хромосомы (мужские) в значительной степени в своей совокупности привязаны к историческим миграциям, то женские часто сопутствуют передвижениям в селение мужа, часто не по своей воле, а в качестве наложниц, трофеев, привезенных из военных экспедиций. И их мтДНК переходит к сыну, но только в одном поколении.

Сын часто берет в жены женщину совсем с другой мтДНК, и у его сына гаплогруппа Y-хромосомы сохраняется, а мтДНК уже другая. Поэтому мтДНК фактически «размазаны» по огромным территориям, их историческое разрешение крайне низкое и, как правило, малоинформативное. Этим занимаются в основном популяционные генетики, которых мтДНК привлекает потому, что ее значительно легче определять (чем гаплотипы-гаплогруппы Y-хромосомы), значит, можно быстрее получать данные, выдавать простыни малоинформативных описаний и гнать больше публикаций. Иного объяснения я просто не нахожу.

Конечно, и из мтДНК порой можно извлечь определенную информацию, но либо она имеет характер «грубых мазков», воспроизводимо (и то отчасти) различаясь на уровне континентов, либо исследователь должен быть особенно критичным, придирчиво сортируя тонкие особенности мтДНК, отводя альтернативные интерпретации после их критического и беспристрастного разбора. Но поскольку мтДНК занимаются почти исключительно популяционные генетики, то придирчивого, беспристрастного и обоснованного анализа ожидать не приходится. Вся литература попгенетиков тому свидетельство.

Такое развернутое введение нужно нам для того, чтобы понять ситуацию с этрусками. По ним есть три известных исследования, опубликованных в 2004, 2007 и 2012 году в ведущих международных академических журналах, все выполнены популяционными генетиками. Как результат, все три противоречат друг другу. Первое и последнее выполнено с ископаемыми мтДНК предположительно древних этрусков, второе – на основании рассмотрения мтДНК наших современников, жителей Тосканы, предположительно потомков древних этрусков. Данных по гаплотипам и гаплогруппам Y-хромосомы предположительно (или обоснованно) древних этрусков или их современных потомков нет.

Давайте посмотрим, насколько мои критические замечания к работе попгенетиков, высказанные выше, справедливы для всех трех исследований. Начнем с простого – определения мтДНК современников, предположительных потомков древних этрусков. Напомню, что этруски по данным историков жили на северо-западе Апеннинского полуострова (в основном современной Тосканы) с 8 по 1 века до н.э. В 1-м веке до н.э. этруски получили римское гражданство и ассимилировались в Римской империи, быстро утратив свой (неиндоевропейский, по данным лингвистов) язык. Земли Этрурии щедро раздавались отставным римским военным, так что и генетически индивидуальность этрусков (если таковая была) тоже ушла в прошлое. Сейчас там – довольно плотно заселенные регионы Италии, в частности область Пизы.

Итак, в работе 2007 года (Achilli, A., Olivieri, A., Pala, M. et al. Mitochondrial DNA variation of modern Tuscans supports the Near Eastern origin of Etruscans. Amer. J. Human Genetics 80, 759-768) изучались мтДНК у 322 человек из Тосканы, из них 86 человек из тамошнего городка Мурло, который, как полагают, этрусского происхождения. Поскольку именно на Мурло делали упор авторы исследования, и рассматривали мтДНК оттуда как достаточно репрезентативные для этрусков (узнаете основной прием популяционных генетиков?), то посмотрим на Мурло. В авторах статьи, кстати, 22 человека, включая российских авторов. Я не буду проводить детальный разбор статьи, просто отмечу, что основной вывод следующий – этруски произошли то ли с Ближнего Востока («Supports the Near Eastern Origin of Etruscans»), то ли имеют эгейское-анатолийское происхождение («an Aegean/Anatolian origin»), что, конечно, не эквиваленты. Можно легко догадаться, почему – да потому, что Геродот высказывал предположение о возможном анатолийском происхождении этрусков. Всё, направление попгенетической мысли уже определено, осталось заняться подгонкой. Ответ будет совершенно безопасным, с Геродотом у историков не спорят.

Почему ближневосточное происхождение? Потому что, по интерпретации авторов, о том говорят мтДНК гаплогруппы. Они в Мурло такие (по числу человек из всех 86): Н – 27 человек (в их числе H*, H1, H3, H5, H6), U – 26 человек (U1, U2e, U3, U4, U5a, U5b, U6a, U7, K1), HV – 6 человек, HV0 – 5 человек, T – 8, J – 7, X – 3, R0, N2, M, L – по одному. Авторы объявили, что это показывает «неожиданно высокую частоту (17.5%) ближневосточных мтДНК гаплогрупп» («unusually high frequency (17.5%) of Near Eastern mtDNA haplogroups»). И что же в эти «ближневосточные» входит? В их число входят HV0, HV, R0, и ряд гаплогрупп U (включая U3 и U7). Гаплогруппа H, конечно, тоже входит, но она распространена по всей Европе в количествах от 30% до 55%. А как остальные, «ближневосточные»? Смотрим на современные мтДНК, видим, например, для гаплогруппы HV (в порядке уменьшения): Ирак (9.2%), даргинцы на Кавказе (9.1%), Курдистан (8.5%), аварцы на Кавказе (8.2%), Азербайджан и Иордания (по 6%), армяне и ливанские друзы (по 5.9%), евреи-ашкенази (5%), адыги Северного Кавказа (4.2%), египтяне (4%), Грузия (3.8%), Исландия (3.6%)… Как, продолжать?

Хорошо, берем гаплогруппу U3: Иордания (14.8%), Карачаево-Балкария (7.7%), адыги (7.2%), кумыки на Кавказе (6.3%), чечено-ингуши (6.1%), Сирия (5.1%), Армения и Ирак (по 5%), Грузия (4.6%)… Как, продолжать? Узнаете популяционных генетиков? Но ведь Геродот сказал же, не так ли? Надо товарища поддержать, а то что за наука? Иначе не поверят.

В этой же статье с 22 авторами была раскритикована статья 2004 года (Vernesi, C., Caramelli, D., Dupanloup, I., et al. The Etruscans: a population-genetic study. Amer. J. Human Genetics 74, 694-704), в которой было показано, что 70% ископаемых мтДНК, найденных в скелетах 28 этрусков, не похожи на современные мтДНК гаплогруппы западной Евразии. 22 автора написали, что «это трудно объяснить». Хороший научный аргумент, не так ли? Как написали 22 автора, это «контрастирует» с их выводами (поддержанными Геродотом, как мы помним).

Итак, статья 2004 года, в которой из различных музеев были собраны 80 костных останков этрусков из 10 некрополей, которые являлись этрускскими по определениям археологов, и определили в них мтДНК. После этого 50 результатов отбросили, оставили данные для 30 костных останков. Отбросили, потому что данные не понравились – подозрения на загрязнения образцов или другие причины. Согласно мнению авторов, все мтДНК были по виду типичными современными европейскими или западными евразийскими, но для большинства в базе данных близких аналогов не оказалось. Авторы намекают, что судьба тех этрусков была незавидной, почти все исчезли (во всяком случае, так читается заключение авторов). На вопрос, от кого этруски произошли и кто их современные потомки, авторы не отвечают. Они уклончиво пишут, что «можно предположить поток генов с восточного и, возможно, южного Средиземноморья, и необязательно из Лидии, как предположил Геродот: «Thus, the present study suggests that gene flow from the eastern (and possibly southern) Mediterranean shores, not necessarily from Lydia as proposed by Herodotus, left a mark in the Etruscan gene pool, above and beyond what is observed in contemporary Italy». Конец их цитаты настолько уклончив, что я и переводить его не хочу. Смысл тот, что в современной Италии потомков этрусков во многом не наблюдается.

Наконец, статья про этрусков, 2012 года (Ghirotto, S., Tassi, F., Fumagalli, et al. Origin and evolution of the Etruscans’ mtDNA. PLOS One 8, No. 2, e55519). Анализировали мтДНК 14 человек из двух этрускских некрополей. Авторы возражают, что этруски пришли из Анатолии, во всяком случае, этого не было в последние 5 тысяч лет назад. Этрусков как таковых тогда не было. Поэтому этруски – автохтоны на своей земле, и, как заключают авторы, за пределами современной Италии их предки не обнаружены.

Авторы последней статьи приводят карту «генетических расстояний) между мтДНК древних этрусков (из изученных двух некрополей) и современными популяциями:



Ясно, что по такой карте происхождения не выяснить, можно только отвести совсем уж далекие (азиатские) мтДНК линии. Но остается почти вся Европа от Атлантики до Каспийского моря с уходом в Прибалтику и далее далеко на север…

Так что происхождение этрусков продолжает оставаться невыясненным.

Анатолий А. Клёсов, эксперт проекта Переформат.