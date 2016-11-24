Создатели анонимной сети Tor представили прототип защищенного смартфона

Майк Перри, один из ведущих разработчиков анонимной сети Tor, представил прототип защищенного смартфона Mission Improbable.



Изображение с сайта blog.torproject.org

Устройство построено на базе Nexus 6P и 5Х, сообщает Android Authority.

Программное обеспечение данного смартфона создано на основе Copperhead OS и приложения OrWall, отправляющего сетевой трафик через Tor.

По словам разработчиков, смартфон рассчитан исключительно на продвинутых пользователей, которым необходимо сохранить анонимность в сети, а рядовым юзерам будет довольно сложно пользоваться этим устройством, так как для его настройки требуются знания Linux.

В настоящее время ПО подходит только для работы с «гуглофонами» серий Nexus и Pixel, так как только они позволяют устанавливать собственные ключи, сохранив защищенную файловую систему и возможность модифицировать смартфон.

Ознакомиться с системой и установить ее на собственный смартфон сейчас может любой желающий.