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Создатели анонимной сети Tor представили прототип защищенного смартфона

09:53 24.11.2016

Майк Перри, один из ведущих разработчиков анонимной сети Tor, представил прототип защищенного смартфона Mission Improbable.


Изображение с сайта blog.torproject.org

Устройство построено на базе Nexus 6P и 5Х, сообщает Android Authority.

Программное обеспечение данного смартфона создано на основе Copperhead OS и приложения OrWall, отправляющего сетевой трафик через Tor.

По словам разработчиков, смартфон рассчитан исключительно на продвинутых пользователей, которым необходимо сохранить анонимность в сети, а рядовым юзерам будет довольно сложно пользоваться этим устройством, так как для его настройки требуются знания Linux.

В настоящее время ПО подходит только для работы с «гуглофонами» серий Nexus и Pixel, так как только они позволяют устанавливать собственные ключи, сохранив защищенную файловую систему и возможность модифицировать смартфон.

Ознакомиться с системой и установить ее на собственный смартфон сейчас может любой желающий. 

Темы: Компьютерная безопасность, Новинки IT компаний, Новости IT компаний, Смартфоны и коммуникаторы
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