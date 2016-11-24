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На Марсе обнаружены возможные следы существования жизни

14:55 24.11.2016

Ученые Университета штата Аризона пришли к выводу, что геологические структуры в виде отложений диоксида кремния на Марсе очень похожи на те, которые сформировались в чилийской долине гейзеров Эль-Татио.


Фото с сайта nasa.gov

На нашей планете эти структуры образовались благодаря организмам, а это означает, что их находка на Красной планете может свидетельствовать о существовании жизни на ней, считают авторы работы.

Ученые провели исследование и установили, что оба геологических образования - на Марсе и Эль-Татио - имеют аналогичную структуру и спектральные характеристики, сообщает передает Nature Communications.

По мнению специалистов, отложения диоксида кремния, обнаруженные в районе Домашнего плато в кратере Гусева на Марсе, могут являться строматолитами (камнеподобные скопления микробных слоев).

Темы: Исследования, Космические исследования и открытия, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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24.11.2016, 17:34
Не верю.

Сдаётся мне, что так называемый марсоход по чилийской долине и ездит.
24.11.2016, 15:28
пустыня

Атакама в Чили.Полигон НАСА.
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