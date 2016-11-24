На Марсе обнаружены возможные следы существования жизни

Ученые Университета штата Аризона пришли к выводу, что геологические структуры в виде отложений диоксида кремния на Марсе очень похожи на те, которые сформировались в чилийской долине гейзеров Эль-Татио.



Фото с сайта nasa.gov

На нашей планете эти структуры образовались благодаря организмам, а это означает, что их находка на Красной планете может свидетельствовать о существовании жизни на ней, считают авторы работы.

Ученые провели исследование и установили, что оба геологических образования - на Марсе и Эль-Татио - имеют аналогичную структуру и спектральные характеристики, сообщает передает Nature Communications.

По мнению специалистов, отложения диоксида кремния, обнаруженные в районе Домашнего плато в кратере Гусева на Марсе, могут являться строматолитами (камнеподобные скопления микробных слоев).