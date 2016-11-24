Исследователи нашли тысячи неизвестных вирусов

Ученые из Китая и Австралии выяснили, что беспозвоночные являются переносчиками 1445 вирусов, часть из которых до сих пор не изучена.



Скрипун большой осиновый (Saperda carcharias). Фото KarlR с сайта wikimedia.org

По словам Эдварда Холмса, одного из авторов работы, новое исследование способно полностью изменить представление ученых о вирусологии, сообщается в журнале Nature. Теперь предполагается, что насекомые, черви и пауки являлись переносчиками миллиарды лет, а не миллионы, как считалось до сих пор.

Ученые отмечают, что в их исследовании использовались совершенно новые технологии, которые также применяются для выявления причин заболеваний человека. В ходе работы было установлено, что беспозвоночные являются также переносчиками и давно известных вирусов, например, гриппа.