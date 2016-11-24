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Исследователи нашли тысячи неизвестных вирусов

12:04 24.11.2016

Ученые из Китая и Австралии выяснили, что беспозвоночные являются переносчиками 1445 вирусов, часть из которых до сих пор не изучена.


Скрипун большой осиновый (Saperda carcharias). Фото KarlR с сайта wikimedia.org

По словам Эдварда Холмса, одного из авторов работы, новое исследование способно полностью изменить представление ученых о вирусологии, сообщается в журнале Nature. Теперь предполагается, что насекомые, черви и пауки являлись переносчиками миллиарды лет, а не миллионы, как считалось до сих пор.

Ученые отмечают, что в их исследовании использовались совершенно новые технологии, которые также применяются для выявления причин заболеваний человека. В ходе работы было установлено, что беспозвоночные являются также переносчиками и давно известных вирусов, например, гриппа.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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