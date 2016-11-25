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Убийцу 4-летнего ребенка Бобокулову освободили от уголовной ответственности

10:52 25.11.2016

Пользователи Сети крайне негативно отреагировали на новость об освобождении от уголовной ответственности Гюльчехры Бобокуловой (прозвище Няня Джихади), обезглавившей четырехлетнего ребенка.


Фото Раммон с сайта wikimedia.org

В частности, некоторые пользователи Twitter предложили отменить мораторий на смертную казнь в России и поселить «кровавую няню» в одну камеру с Филиппом Лисом (администратор «групп смерти» во «ВКонтакте»).

Многие пользователи начали писать гневные посты, призывая судей изменить решение. «Как только няня вылечится, ее отпустят. Граждане судьи! Вы что творите? Может пора самому вмешаться? Только "вышка"!» - возмутился пользователь с ником RVRuban.

Напомним, 24 ноября Хорошевский суд Москвы принял решение о направлении Бобокуловой на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

«Суд постановил освободить от уголовной ответственности Бобокулову и применить к ней принудительные меры медицинского характера», - отмечается в сообщении СК России.

Бобокулова обвинялась в убийстве Анастасии Мещеряковой. Ее задержали 29 февраля в Москве у станции метро «Октябрьское Поле». В руках у нее была голова ребенка. По словам очевидцев, убийца кричала «Аллах акбар!» и угрожала устроить самоподрыв.

Темы: Резонансные убийства и покушения в России, Интернет в России
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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25.11.2016, 12:42
алекс

Надо отменять мораторий, мы не в Европе живём, а в России.
25.11.2016, 12:33
Кирилл.

Каков "член КПСС с 1975-го года", таково у него и левосудие!
25.11.2016, 12:32
Кирилл.

А мост-то, мост в честь неё когда назовут?
Все комментарии (8)
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