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Россию обвинили в провале миссии ExoMars

15:16 25.11.2016

Румынская компания Arca Space обвинила Россию в невозможности проведения испытаний в атмосфере Земли десантного модуля Schiaparelli перед его запуском к Марсу, который состоялся весной 2016 года.


Фото Pline с сайта wikimedia.org

Об этом сообщает Румынское национальное агентство новостей Agerpres.

«Мы сделали все возможное, и тот тест, о котором они (Итальянское космическое агенство) говорят, заставил бы нас совершить полет вблизи российской военной базы в Севастополе. В то время Россия только что аннексировала Крым, и мы могли бы спровоцировать конфликт между Россией и НАТО», — ответил Думитру Попеску, руководитель Arca Space, на претензии со стороны Итальянского космического агентства.

Schiaparelli создавался Итальянским космическим агентством, а ответственным за его испытания перед запуском выступала компания Arca Space, которая не провела воздушное тестирование. Итальянцы после крушения аппарата обвинили румынов в ненадлежащей проверке Schiaparelli. На это в Arca Space им ответили, что Европейское космическое агентство само рекомендовало им ограничиться компьютерной симуляцией вхождения аппарата в марсианскую атмосферу и не проводить опыты с прототипом Schiaparelli. Между тем изначально тестировать десантный модуль планировалось в Швеции, однако из экономии испытания доверили малоизвестной Arca Space.

Компания Arca Space основана Попеску в 1999 году, ее штаб-квартира находится в США. Окончательные выводы комиссии о крушении Schiaparell планируется огласить в начале 2017 года.

Совместная миссия Европейского космического агентства и Роскосмоса ExoMars-2016 состояла из орбитального аппарата TGO (Trace Gas Orbiter) и демонстрационного десантного модуля Schiaparelli. Отправилась на Красную планету в марте 2016 года. 19 октября спускаемый аппарат разбился о поверхность Красной планеты.

Ошибка возникла, как показывает проводимое специальной комиссией расследование, когда аппарат раньше времени отбросил защитный щит и выпустил парашюты. Орбитальный аппарат TGO находится в рабочем состоянии и в конце года должен приступить к исследованию содержания метана, воды и ацетилена в марсианской атмосфере. Миссия рассчитана на работу до 2023 года.

ExoMars-2016 был первой для Европы миссией по изучению Красной планеты за последние 13 лет и первой за последние пять лет попыткой России отправить аппарат на орбиту Марса. Два предыдущих российских запуска автоматических аппаратов не увенчались успехом.

Темы: Космические исследования и открытия
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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25.11.2016, 20:46
Гость: Val

румыны и космос!?????? это нонсенс!))))))))))))))))))))
25.11.2016, 20:38
Гость: Шурик

Простите, часовню тоже Россия… развалила?
25.11.2016, 20:18
Гость: Смехота

Более бестолкового оправдания и придумать невозможно. А суть оказалась в том, что эти румыны продались пиндосам и загубили европейский аппарат УМЫШЛЕННО. Теперь пытаются эту ДИВЕРСИЮ заиграть истерикой по поводу Крыма. Интересно этот румын сколько получил от пиндосов? Неужели эти подачки стоили краха фирмы? Очевидно же, что больше НИКТО И НИКОГДА не будет связываться с ним ни по каким делам! Глупость и жадность фраера сгубили ...
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