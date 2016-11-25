Россию обвинили в провале миссии ExoMars

Румынская компания Arca Space обвинила Россию в невозможности проведения испытаний в атмосфере Земли десантного модуля Schiaparelli перед его запуском к Марсу, который состоялся весной 2016 года.



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Об этом сообщает Румынское национальное агентство новостей Agerpres.

«Мы сделали все возможное, и тот тест, о котором они (Итальянское космическое агенство) говорят, заставил бы нас совершить полет вблизи российской военной базы в Севастополе. В то время Россия только что аннексировала Крым, и мы могли бы спровоцировать конфликт между Россией и НАТО», — ответил Думитру Попеску, руководитель Arca Space, на претензии со стороны Итальянского космического агентства.

Schiaparelli создавался Итальянским космическим агентством, а ответственным за его испытания перед запуском выступала компания Arca Space, которая не провела воздушное тестирование. Итальянцы после крушения аппарата обвинили румынов в ненадлежащей проверке Schiaparelli. На это в Arca Space им ответили, что Европейское космическое агентство само рекомендовало им ограничиться компьютерной симуляцией вхождения аппарата в марсианскую атмосферу и не проводить опыты с прототипом Schiaparelli. Между тем изначально тестировать десантный модуль планировалось в Швеции, однако из экономии испытания доверили малоизвестной Arca Space.

Компания Arca Space основана Попеску в 1999 году, ее штаб-квартира находится в США. Окончательные выводы комиссии о крушении Schiaparell планируется огласить в начале 2017 года.

Совместная миссия Европейского космического агентства и Роскосмоса ExoMars-2016 состояла из орбитального аппарата TGO (Trace Gas Orbiter) и демонстрационного десантного модуля Schiaparelli. Отправилась на Красную планету в марте 2016 года. 19 октября спускаемый аппарат разбился о поверхность Красной планеты.

Ошибка возникла, как показывает проводимое специальной комиссией расследование, когда аппарат раньше времени отбросил защитный щит и выпустил парашюты. Орбитальный аппарат TGO находится в рабочем состоянии и в конце года должен приступить к исследованию содержания метана, воды и ацетилена в марсианской атмосфере. Миссия рассчитана на работу до 2023 года.

ExoMars-2016 был первой для Европы миссией по изучению Красной планеты за последние 13 лет и первой за последние пять лет попыткой России отправить аппарат на орбиту Марса. Два предыдущих российских запуска автоматических аппаратов не увенчались успехом.