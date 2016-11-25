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Представлена трехмерная интерактивная карта развития эмбриона

10:37 25.11.2016

Нидерландские ученые создали трехмерную интерактивную модель эмбриона человека, позволяющую подробно изучить процесс развития плода.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Автором данного проекта является Бернадетт де Баккер, который вместе со своими коллегами проанализировала порядка 15 000 образцов эмбрионов возрастом до 2 месяцев, сообщается в журнале Science.

В рамках исследования удалось выделить 150 органов и других частей тела, а также описать изменения их положения во время развития плода.

Используя созданную модель, ученые выявили ключевые различие между зародышем человека, мыши и курицы (используются для изучения развития у млекопитающих).

По мнению авторов работы, их проект проект может оказаться ценным образовательным ресурсом для студентов-медиков. 

Темы: Видео ролики, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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