Представлена трехмерная интерактивная карта развития эмбриона
Нидерландские ученые создали трехмерную интерактивную модель эмбриона человека, позволяющую подробно изучить процесс развития плода.
Стоп-кадр из видео в YouTube
Автором данного проекта является Бернадетт де Баккер, который вместе со своими коллегами проанализировала порядка 15 000 образцов эмбрионов возрастом до 2 месяцев, сообщается в журнале Science.
В рамках исследования удалось выделить 150 органов и других частей тела, а также описать изменения их положения во время развития плода.
Используя созданную модель, ученые выявили ключевые различие между зародышем человека, мыши и курицы (используются для изучения развития у млекопитающих).
По мнению авторов работы, их проект проект может оказаться ценным образовательным ресурсом для студентов-медиков.