Представлена трехмерная интерактивная карта развития эмбриона

Нидерландские ученые создали трехмерную интерактивную модель эмбриона человека, позволяющую подробно изучить процесс развития плода.



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Автором данного проекта является Бернадетт де Баккер, который вместе со своими коллегами проанализировала порядка 15 000 образцов эмбрионов возрастом до 2 месяцев, сообщается в журнале Science.

В рамках исследования удалось выделить 150 органов и других частей тела, а также описать изменения их положения во время развития плода.

Используя созданную модель, ученые выявили ключевые различие между зародышем человека, мыши и курицы (используются для изучения развития у млекопитающих).

По мнению авторов работы, их проект проект может оказаться ценным образовательным ресурсом для студентов-медиков.