Россия намерена разработать новую сверхтяжелую ракету

Россия создаст новую сверхтяжелую ракету, которая позволит реализовать идею о создании научной станции на Луне.



Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на выступление в «Роскосмосе» вице-премьера Дмитрия Рогозина.

«Мы по поручению президента, и оно сейчас технически оформляется, переходим к проекту сверхтяжелой ракеты, а это уже совершенно другие нагрузки, возможности. Это возможность реализовать идею лунной научной станции, посещаемой или обитаемой», - отметил Рогозин.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия не имеет космических аппаратов, для вывода которых требовалась бы сверхтяжелая ракета, но в будущем подобные задачи могут появиться.

Рогозин также отметил, что российской космической промышленности удалось преодолеть череду досадных неудач. «Российская космонавтика, вырвавшись из этой пелены поражений, обидных аварий и катастроф, стабилизировав вопросы качества, сделала качественный рывок дальше в создании новейших технологий», - заверил вице-премьер.