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Россия намерена разработать новую сверхтяжелую ракету

17:19 28.11.2016

Россия создаст новую сверхтяжелую ракету, которая позволит реализовать идею о создании научной станции на Луне.


Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на выступление в «Роскосмосе» вице-премьера Дмитрия Рогозина.

«Мы по поручению президента, и оно сейчас технически оформляется, переходим к проекту сверхтяжелой ракеты, а это уже совершенно другие нагрузки, возможности. Это возможность реализовать идею лунной научной станции, посещаемой или обитаемой», - отметил Рогозин.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия не имеет космических аппаратов, для вывода которых требовалась бы сверхтяжелая ракета, но в будущем подобные задачи могут появиться.

Рогозин также отметил, что российской космической промышленности удалось преодолеть череду досадных неудач. «Российская космонавтика, вырвавшись из этой пелены поражений, обидных аварий и катастроф, стабилизировав вопросы качества, сделала качественный рывок дальше в создании новейших технологий», - заверил вице-премьер.

Темы: Наука и техника
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Комментарии читателей
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28.11.2016, 22:48
Языком

чесать не дело делать. Движок для тяжёлых ИЛ -76 уже десять лет сделать не могут, а всё туда-же, на Луну... а о Земле и людях здесь живущих, нынче не в моде.
28.11.2016, 22:34
ABCD

Серго Орджоникидзе не был ракетным конструктором, вы перепутали Серго Орджоникидзе с Серго Берия, сыном Лаврентия Палыча, а вот он и был ракетным конструктором.
28.11.2016, 20:50
Серго Орджоникидзе..

.. тоже был профаном в технике. Но! Божий дар и воспитание родителей сделали его великим строителем советской индустрии. Так вот. Он не трепался, а работал!!!
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