Раскрыт механизм заражения человека зомби-микробом

Ученые из Гренобльского альпийского университета выяснили, как токсоплазмы, известные своей способностью изменять поведение зараженных организмов, обезвреживают иммунную систему человека. Оказалось, что ключевую роль играет белок GRA24, с помощью которого микроб контролирует защитные реакции организма.



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Свои выводы ученые представили в статье, опубликованной в журнале Structure.

Токсоплазма относится к протистам и является паразитом, заражающим преимущественно кошек. Известно, что попадая в крыс и мышей, простейшие изменяют их поведение подобно зомби-инфекциям из фантастических фильмов. В результате грызуны начинают меньше бояться кошек и чаще становятся жертвами этих хищников. Ученые предполагают, что микробы могут также изменять личность инфицированного человека. Однако, чтобы долгое время находиться в организме хозяина, токсоплазма должна обезвредить иммунитет, но не уничтожить его полностью, иначе его жертва погибнет.

Исследователи выяснили, что токсоплазма выделяет белок GRA24, воздействующий на иммунную систему хозяина через связывание с белком p38α. Когда в организм вторгается паразит, он распознается клетками, запускающими внутри себя ряд реакций, которые в конечном итоге активируют защитную систему. Белок p38α участвует в этой цепочке, перемещаясь в ядро, где включает гены, отвечающие за воспаление.

GRA24 связывается с p38α намного прочнее, чем белки, принадлежащие зараженной клетке. Токсоплазме удается контролировать интенсивность воспалительного ответа и предотвращать его отключение. Защитные реакции становятся недостаточно эффективными для того, чтобы справиться с паразитом, однако при этом они могут эффективно бороться с другими инфекциями. Таким образом, токсоплазма представляет угрозу только для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.