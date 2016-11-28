Геофизики нашли океан на глубине 1000 километров

Коллектив геофизиков опубликовал первое прямое доказательство наличия водосодержащих жидкостей в верхнем слое нижней мантии на рекордной глубине – порядка 1000 километров от поверхности Земли.

В рамках работы учеными был изучен алмаз, который в результате извержения вулкана около 90 миллионов лет назад был выброшен на поверхность Земли близ реки Сан-Луис (современная Бразилия). Данный минерал имел включения, попавшие в него при его формировании и были обнаружены инфракрасной микроскопией, сообщает New Scientist.

Вкрапления оказались связаны с присутствием гидроксильных ионов, которые, вероятно, попали в алмаз вместе с водой. Подробное изучение позволило определить химический состав этих включений. Как оказалось, в большинстве своем они состоят из феррипериклаза (магнезиовюстит), из которого состоит примерно пятая часть минеральной фазы нижней, находящегося на глубине 660-2900 километров, мантии Земли.

Феррипериклаз состоит из оксидов железа и магния. При сверхвысоких давлениях и температурах он может поглощать хром, алюминий и титан. Между тем, этих дополнительных включений в минерале обнаружено не было. Это позволило ученым сделать вывод о том, что этот алмаз возник на глубине порядка 1000 километров.

По словам авторов работы, им удалось получить первые в мире прямые доказательства наличия воды в столь глубоком слое мантии.