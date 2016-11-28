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Геофизики нашли океан на глубине 1000 километров

15:00 28.11.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Коллектив геофизиков опубликовал первое прямое доказательство наличия водосодержащих жидкостей в верхнем слое нижней мантии на рекордной глубине – порядка 1000 километров от поверхности Земли.

В рамках работы учеными был изучен алмаз, который в результате извержения вулкана около 90 миллионов лет назад был выброшен на поверхность Земли близ реки Сан-Луис (современная Бразилия). Данный минерал имел включения, попавшие в него при его формировании и были обнаружены инфракрасной микроскопией, сообщает New Scientist.

Вкрапления оказались связаны с присутствием гидроксильных ионов, которые, вероятно, попали в алмаз вместе с водой. Подробное изучение позволило определить химический состав этих включений. Как оказалось, в большинстве своем они состоят из феррипериклаза (магнезиовюстит), из которого состоит примерно пятая часть минеральной фазы нижней, находящегося на глубине 660-2900 километров, мантии Земли.

Феррипериклаз состоит из оксидов железа и магния. При сверхвысоких давлениях и температурах он может поглощать хром, алюминий и титан. Между тем, этих дополнительных включений в минерале обнаружено не было. Это позволило ученым сделать вывод о том, что этот алмаз возник на глубине порядка 1000 километров.

По словам авторов работы, им удалось получить первые в мире прямые доказательства наличия воды в столь глубоком слое мантии.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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28.11.2016, 18:11
Изя

Теперь нужно лифт построить. Илоновая Маска, вперед! Будут крутые буржуины загорать ездить на новые подземные курорты...
28.11.2016, 18:10
Изя

Вода скоро будет дороже нефти.
28.11.2016, 16:13
ЛЁНЯ

Никакой сенсации нет и быть не может:согласно теории металлогидридного ядра Земли (В.Н.Ларин) "воды" внутри планеты - немеряно по простой причине: водород,рвущийся из ядра к поверхности,неизбежно соединяется с кислородом. И - не только с кислородом. ВСЕ залежи УГЛЕВОДОРОДОВ образуются точно также. Вся вода на Земле - из водорода ядра и кислорода верхних слоёв. Потому и не находят общего меж водой океанов и водой комет.
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