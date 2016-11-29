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Планетологи опубликовали фото загадочного лабиринта на Марсе

13:57 29.11.2016

На сайте Европейского космического агентства появилась изображение загадочной сети лабиринтов, находящихся на равнине Утопия в северных низменностях Марса.


Фото с сайта esa.int

Данный лабиринт представляет собой случайным образом разбросанные блоки, размер которых в поперечнике составляет от 5 до 20 километров. Они разделенные сквозными желобами шириной до 2 километров, сообщается на сайте esa.int.

Изображение имеет разрешение 15 метров на пиксель, а сделано оно было при помощи европейской станции Mars Express.

Ученые отмечают, что аналогичные пейзажи наблюдаются и на Земле. На нашей планете они возникают в результате осаждения мелкозернистых осадков в океане. Предположительно, в древности на месте современных лабиринтов располагалось дно крупного водоема, или же это геологическое образование появилось в результате крупного потопа.

Планетологи считают, что современный вид лабиринта обусловлен водяным льдом, который по мере замерзания расширился и таким образом деформировал окружающие его породы.

Темы: Исследования, Космические исследования и открытия, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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29.11.2016, 18:15
КратЭры-

это воронки от разрывов мин при минометном обстрела Марса с Сатурна. А кара не разрушены потому, что атмасфера Маркса сильно разреженая и бес кила-Рода.
29.11.2016, 16:54
Это не лабиринт.

Это подземные бункеры Гитлера, Скорцени, Бормана и остальных.
29.11.2016, 16:51
ещё

Вокруг каждого кратера изменённая порода, достаточно не большая по площади по српвнению радиусом. Крайне
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