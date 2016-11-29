Планетологи опубликовали фото загадочного лабиринта на Марсе

На сайте Европейского космического агентства появилась изображение загадочной сети лабиринтов, находящихся на равнине Утопия в северных низменностях Марса.



Фото с сайта esa.int

Данный лабиринт представляет собой случайным образом разбросанные блоки, размер которых в поперечнике составляет от 5 до 20 километров. Они разделенные сквозными желобами шириной до 2 километров, сообщается на сайте esa.int.

Изображение имеет разрешение 15 метров на пиксель, а сделано оно было при помощи европейской станции Mars Express.

Ученые отмечают, что аналогичные пейзажи наблюдаются и на Земле. На нашей планете они возникают в результате осаждения мелкозернистых осадков в океане. Предположительно, в древности на месте современных лабиринтов располагалось дно крупного водоема, или же это геологическое образование появилось в результате крупного потопа.

Планетологи считают, что современный вид лабиринта обусловлен водяным льдом, который по мере замерзания расширился и таким образом деформировал окружающие его породы.