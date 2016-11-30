]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

ЦРУ опубликовало секретные карты ХХ века

15:57 30.11.2016
Фото с сайта flickr.com
Фото с сайта flickr.com
Материалы по теме:

В открытом доступе появились десятки карт, которые охватывают более 70 лет истории ХХ века.

Карты были выложены ЦРУ, сообщает издание Popular Mechanics.

Среди карт, в частности, русский фронт в 1941-1942 годах, а также зона влияния Японии в 1945-м и оккупационные зоны Берлина в 1945-м. Можно увидеть и карты, на которых показаны международные торговые сообщения в 1950-м, освоение Антарктиды в 1956-м и размещение ракет на Кубе в 1962-м.

ЦРУ также опубликовало несколько снимков с официальных и засекреченных мероприятий. В частности, имеется изображение 1961 года, на котором президент Джон Кеннеди выступает на фоне карты Вьетнама, и фотография с Ричардом Никсоном у карты Камбоджи, сделанная в 1970-м.

Темы: Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.11.2016, 20:16
Европеец

Что меня очень злит на Западе это то, что не с кем поиграть преферанс.
В России играл с тремя - один сейчас академик, другой был сталевар (после института плюнул на диплом) а третий (который всегда проигрывал больше всех) окончил МГИМО. :))
30.11.2016, 20:14
Европеец

Интересно, напишет ли кто то что vegetable tannins это не только вино ?
30.11.2016, 17:33
Европеец

Не смотрел все - дошел к карте, которую в заметке назвали "международные торговые сообщения". Направления "торговли" были явно о чем то другом. Увеличил и прочитал "Vegetable tanins".
Самые мощные "направления торговли" были из Аргентины в США и из Южной Африки в Европу.
Тот кто писал заметку даже не удосужился задуматься над содержанием карты.
Это карта импорта вина.
Аргентина и ЮАР - самые известные производители качественных красных вин в южном полушарии кроме Австралии и Новой Зеландии. Это сорта Malbec в Аргентине и Pinotage (от Пино Нуар) в ЮАР.
Как раз такие вина и содержат больше всего tanins - естественных дубильных веществ (почему эти вина терпкие на вкус).
...
Горе эксперты.
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.