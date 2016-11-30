ЦРУ опубликовало секретные карты ХХ века

В открытом доступе появились десятки карт, которые охватывают более 70 лет истории ХХ века.

Карты были выложены ЦРУ, сообщает издание Popular Mechanics.

Среди карт, в частности, русский фронт в 1941-1942 годах, а также зона влияния Японии в 1945-м и оккупационные зоны Берлина в 1945-м. Можно увидеть и карты, на которых показаны международные торговые сообщения в 1950-м, освоение Антарктиды в 1956-м и размещение ракет на Кубе в 1962-м.

ЦРУ также опубликовало несколько снимков с официальных и засекреченных мероприятий. В частности, имеется изображение 1961 года, на котором президент Джон Кеннеди выступает на фоне карты Вьетнама, и фотография с Ричардом Никсоном у карты Камбоджи, сделанная в 1970-м.