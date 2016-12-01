Астрономы обнаружили возле Земли самый маленький метеорит

Группа американских астрономов запечатлела самый маленький астероид из когда-либо наблюдаемых.



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Для этого было использовано четыре телескопа, а астрономам удалось получить оптические, инфракрасные и радиолокационные данные, сообщает The Astronomical Journal.

Метеорит назвали 2015 TC25. Помимо размеров, он выделяется тем, что это один из наиболее ярких сближавшихся с Землей астероидов. Его диаметр составляет порядка 2 метров, а отражает он около 60% падающего на него солнечного света.

Исследователи надеются, что в будущем им удастся выяснить происхождение 2015 TC25. Вероятно, он откололся от (44) Ниса - яркого астероида главного пояса.