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Астрономы обнаружили возле Земли самый маленький метеорит

16:32 1.12.2016

Группа американских астрономов запечатлела самый маленький астероид из когда-либо наблюдаемых.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Для этого было использовано четыре телескопа, а астрономам удалось получить оптические, инфракрасные и радиолокационные данные, сообщает The Astronomical Journal.

Метеорит назвали 2015 TC25. Помимо размеров, он выделяется тем, что это один из наиболее ярких сближавшихся с Землей астероидов. Его диаметр составляет порядка 2 метров, а отражает он около 60% падающего на него солнечного света.

Исследователи надеются, что в будущем им удастся выяснить происхождение 2015 TC25. Вероятно, он откололся от (44) Ниса - яркого астероида главного пояса.

Темы: Космические исследования и открытия, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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01.12.2016, 17:18
однозначно

он ещё не стал метеоритом1
01.12.2016, 16:50
Демос

О чем в статье спик? Определение:
"Твёрдое тело космического происхождения, упавшее на поверхность Земли, называется метеоритом."
- самый маленький метеорит уже упал?
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