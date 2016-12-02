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Утверждена процедура выбора обязательного регионального телеканала

13:52 2.12.2016

30 ноября на заседании Федеральной конкурсной комиссии (ФКК) определен комплекс мероприятий по выбору обязательного общедоступного регионального телеканала для всех федеральных округов.


Фото с сайта rkn.gov.ru

ФКК утвердила сроки всех последующих заседаний, а также перечень материалов, необходимых для участия в процедуре выбора обязательных общедоступных телеканалов субъектов Российской Федерации.

3 июля 2016 года вступили в силу поправки в федеральные законы «О СМИ» и «О связи», обязавшие операторов кабельного телевидения разместить обязательный общедоступный региональный телеканал на так называемой «21-й кнопке». Региональный общедоступный канал избирается в каждом регионе России из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% телепрограмм собственного производства и транслируется на территории проживания не менее 50% населения субъекта РФ.

Прием документов будет осуществляться в территориальных управлениях Роскомнадзора с 1 до 30 декабря 2016 года.

Первое заседание ФКК планируется провести 1 февраля 2017 года: на повестке – выбор региональных телеканалов для субъектов Центрального федерального округа. Далее очередное заседание будет проводиться каждую неделю. Статус обязательных общедоступных телеканалов субъектов РФ планируется присвоить одновременно всем отобранным телеканалам не позднее апреля следующего года.

Темы: Телевидение и его влияние на общество в России, Роскомнадзор
Источник: Роскомнадзор
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