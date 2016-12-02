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Спецслужбы США получили право взламывать гаджет в любой стране

14:59 2.12.2016

С 1 декабря 2016 года вступила в силу поправка к закону 41, которая позволяет судьям в США выдавать ордер на взлом смартфона или компьютера, находящейся под любой юрисдикцией.

До этого момента мировые судьи могли разрешать силовым структурам проводить подобные действия исключительно в рамках своей юрисдикции, сообщает «Газета.ру».

Поправка внесена после заявления министерства юстиции США, которое заявило о недопустимости ухода киберпреступников от ответственности. Отметим, что принятию этой поправки к закону за полгода трижды препятствовал сенатор от демократов Рон Уайден.

По словам Уайдена, она является одной из самых больших ошибок США за несколько минувших лет. Политик отмечал, что в случае ее принятия спецслужбы получат право взламывать любой гаджет любого гражданина.

Темы: Интернет в мире, Компьютерная безопасность, Компьютеры и Интернет, Смартфоны и коммуникаторы
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Комментарии читателей
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02.12.2016, 22:24
К

По барабану , главное что она сайты не блокирует
02.12.2016, 21:34
asi

Не нравится гаджет ,тогда используй ПВЛС и ТАИ-43.
02.12.2016, 21:32
Изя

А я не Путину присягал, а той стране, которую ты и твои подельники из США угробили... понятно?
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