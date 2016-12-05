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Установлено происхождение Гроба Господня в Иерусалиме

13:53 5.12.2016

Археологи установили происхождение Гроба Господня в Иерусалиме, в котором, согласно легенде, после распятия был похоронен Иисус Христос.


Фото с сайта wikimedia.org

Об этом сообщает издание The Independent.

Содержание гробницы представляет, по мнению археолога Фредрика Хиберта из National Geographic, «явное доказательство того, что место поклонения современных паломников действительно является той же самой гробницей, которую римский император Константин I (точнее, его мать Елена — прим. «Ленты.ру») нашел в IV веке».

После того как археологи подняли белую мраморную плиту, закрывающую гроб, они обнаружили полку из известняка, на которой, вероятно, лежало тело Иисуса Христа. Также в гробнице ученые обнаружили вторую мраморную плиту, ранее не известную исследователям, на которой, по их мнению, в XII веке крестоносцы выгравировали крест.

Найденная археологами мраморная плитка была серого, а не кремово-белого цвета, и пряталась под толстым слоем пыли. Именно обнаружение этой плиты, по мнению ученых, может считаться доказательством того, что исследуемая гробница является той же самой, что и найденная в IV веке матерью императора Константина I.

Гроб Господень заключен в Кувуклию, купольную часовню из желто-розового мрамора, которая восстановлена в 1809-1810 годах по проекту греческого архитектора Николая Комина. По мнению ученых, вскрытие гробницы позволит археологам выяснить, почему святая Елена, которая проводила раскопки в Иерусалиме, решила, что эта гробница является местом захоронения Христа.

Святая Елена (Флавия Юлия Елена Августа) — мать Константина I, который правил Римской империей с 306 по 337 год нашей эры. Считается, что во время своего паломничества она обнаружила Гроб Господень, Животворящий Крест и другие предметы христианского культа.

Темы: Гипотезы, открытия, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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05.12.2016, 16:51
Гость: погост

..Археологи установили происхождение Гроба Господня в Иерусалиме, в котором, согласно легенде, после распятия был похоронен Иисус Христос..
* ..согласно легенде..-в этом Все.
Прочее..-не более чем бизнес на словоблудии.
05.12.2016, 16:06
Гость: stalker

На самом деле все сказанное свидетельствует лишь о том, что 500 лет назад крестоносцы, возможно, открывали верхнюю крышку гробницы. Что касается найденного при базилевсе Константине "животворящего креста", на котором по преданию был распят Христос, то тут необходимо отметить следующее. Во времена Христа в Древнем Риме людей распинали не на крестах, а на конструкциях в виде буквы "т" (римское "тау"). Никакие таблички у изголовья с именем казненного никто не крепил. Как правило так казнили рабов и преступников низкого рода. А по тогдашним понятиям у тех и других имен не было. К рабам вообще относились как к говорящему орудию труда и не более. Да и в более поздние времена никто на кол, на виселицу или шест с головой казненного табличку с именем его не прибивал.
05.12.2016, 16:03
Гость: ага

Имсус Христос НИКОГДА НЕ БЫЛ В ИЕРУСАЛИМЕ! Он жил в СИРИИ и там же его УБИЛИ римляне, которые ПО СЕЙ ДЕНЬ НЕ МОГУТ ПРОСТИТЬ ЭТО СИРИИ!
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