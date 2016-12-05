Установлено происхождение Гроба Господня в Иерусалиме

Археологи установили происхождение Гроба Господня в Иерусалиме, в котором, согласно легенде, после распятия был похоронен Иисус Христос.



Фото с сайта wikimedia.org

Об этом сообщает издание The Independent.

Содержание гробницы представляет, по мнению археолога Фредрика Хиберта из National Geographic, «явное доказательство того, что место поклонения современных паломников действительно является той же самой гробницей, которую римский император Константин I (точнее, его мать Елена — прим. «Ленты.ру») нашел в IV веке».

После того как археологи подняли белую мраморную плиту, закрывающую гроб, они обнаружили полку из известняка, на которой, вероятно, лежало тело Иисуса Христа. Также в гробнице ученые обнаружили вторую мраморную плиту, ранее не известную исследователям, на которой, по их мнению, в XII веке крестоносцы выгравировали крест.

Найденная археологами мраморная плитка была серого, а не кремово-белого цвета, и пряталась под толстым слоем пыли. Именно обнаружение этой плиты, по мнению ученых, может считаться доказательством того, что исследуемая гробница является той же самой, что и найденная в IV веке матерью императора Константина I.

Гроб Господень заключен в Кувуклию, купольную часовню из желто-розового мрамора, которая восстановлена в 1809-1810 годах по проекту греческого архитектора Николая Комина. По мнению ученых, вскрытие гробницы позволит археологам выяснить, почему святая Елена, которая проводила раскопки в Иерусалиме, решила, что эта гробница является местом захоронения Христа.

Святая Елена (Флавия Юлия Елена Августа) — мать Константина I, который правил Римской империей с 306 по 337 год нашей эры. Считается, что во время своего паломничества она обнаружила Гроб Господень, Животворящий Крест и другие предметы христианского культа.