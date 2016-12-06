Великобритания получит спускаемый аппарат корабля «Союз ТМА-19М»

Российское предприятие РКК «Энергия» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») передает в Музей науки (Лондон, Великобритания) спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-19М», на котором совершил свой полет Тимоти Пик - первый британский астронавт на МКС.



Запуск корабля TMA-19M с Байконура 15 декабря 2015 года. Фото с сайта wikimedia.org

Экспонат представляет собой оригинал спускаемого аппарата российского космического корабля «Союз ТМА-19М» на момент посадки, с заменой некоторого штатного оборудования на макеты. Подготовка выполнялась в рамках контракта, ранее заключенного между Корпорацией и попечительским советом Музея науки.

Церемония подписания актов приема-передачи экспоната состоялась 2 декабря 2016 года в РКК «Энергия».

Генеральный директор создавшей корабль российской корпорации «Энергия» Владимир Солнцев: «Мы гордимся тем, что изготовленный в нашей Корпорации и побывавший на орбите космический аппарат займет достойное место в одном из самых знаменитых музеев мира. Уверен, что этот своеобразный символ России станет одним из ключевых экспонатов музея, а экспозиция с ним – одной из самых посещаемых».

Директор Группы музеев науки Иан Блетчфорд: «Россия была и остается несомненным лидером в области космонавтики, особенно в сфере длительных космических полетов. Для меня огромная честь принять в коллекцию Музея науки спускаемый аппарат российского пилотируемого корабля, доставившего британского астронавта Тима ПИКА на МКС. Для музея это невероятная возможность рассказать потрясающую историю российских достижений в Великобритании».

Он отметил, что для Великобритании полет в космос Тимоти Пика - поистине историческое событие, и поблагодарил «Энергию» за предоставленную для британской аудитории возможность ближе познакомиться с российскими достижениями в космической отрасли.

Приобретение спускаемого аппарата российского пилотируемого космического корабля «Союз ТМА-19М» продолжает работу музея, начатую выставочным проектом «Космонавты: рождение космической эры». Выставка, ставшая самой успешной в истории Музея науки и собравшая в Великобритании 140 тысяч посетителей, открылась в Москве на ВДНХ и продлится до января 2017 года.

Корабль «Союз ТМА-19М» был запущен к Международной космической станции в декабре 2015 года. В экипаже - командир корабля, космонавт РОСКОСМОСА Юрий МАЛЕНЧЕНКО, астронавт НАСА Тимоти КОПРА и британский астронавт от ЕКА Тимоти ПИК. 18 июня 2016 года спускаемый аппарат корабля произвел успешную посадку в Казахстане.

Спускаемый аппарат «Союз ТМА-19М» станет первым пилотируемым космическим аппаратом в национальной коллекции космической техники Великобритании, побывавшим в космосе.