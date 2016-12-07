Немцы показали масштабы преступлений мигрантов с помощью онлайн-карты

Группа немецких активистов XY Einzelfall создала в Google Maps карту преступлений, в совершении которых подозревают мигрантов.

Об этом сообщает агентство Sputnik.

Для создания карты активисты использовали сообщения местных СМИ и данные полиции. На ней отмечены случаи сексуального насилия, убийства и кражи, произошедшие за 2016 год. Также на карте отмечены города, где произошел тот или иной инцидент, но не показывается точное место преступления.

Помимо этого в XY Einzelfall разработали и карту лагерей для беженцев, которые расположены на территории Германии.

В материале издания отмечается, что сравнение двух карт наглядно показывает взаимосвязь между геолокациями лагерей и числом преступлений. Активистам удалось выяснить, что, чем больше расстояния от пунктов размещения беженцев, тем меньше становится количество инцидентов.

По словам представителя XY Einzelfall, они решили сделать карту потому, что немецкая пресса не освещает всех масштабов проблемы с мигрантами. «Мы хотим показать всем, как Меркель изменяет Германию, рассказать, что женщины находятся в опасности по всей стране», — заявил он.

«Мы не пытаемся никому указывать, что делать. Хотим только, чтобы люди были осведомлены об огромной опасности. Например, новость о том, что изнасиловавший и убивший 17-летнюю девушку преступник оказался беженцем - нигде даже не упоминалась», - резюмировал активист.