Станция TGO миссии ExoMars-2016 сделала снимок Фобоса

Европейское космическое агентство получило снимок Фобоса - одного из двух спутников Марса.



Фото с сайта esa.int

Снимок был сделан 26 ноября станцией TGO миссии ExoMars-2016 с расстояния 7700 километров от поверхности спутника.

Миссия Европейского космического агентства и Роскосмоса ExoMars-2016 состояла из орбитального аппарата TGO и демонстрационного десантного модуля Schiaparelli. 19 октября текущего года спускаемый аппарат разбился о поверхность Марса, станция TGO находится в рабочем состоянии.