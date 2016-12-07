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Станция TGO миссии ExoMars-2016 сделала снимок Фобоса

15:15 7.12.2016

Европейское космическое агентство получило снимок Фобоса - одного из двух спутников Марса.


Фото с сайта esa.int

Снимок был сделан 26 ноября станцией TGO миссии ExoMars-2016 с расстояния 7700 километров от поверхности спутника.

Миссия Европейского космического агентства и Роскосмоса ExoMars-2016 состояла из орбитального аппарата TGO и демонстрационного десантного модуля Schiaparelli. 19 октября текущего года спускаемый аппарат разбился о поверхность Марса, станция TGO находится в рабочем состоянии.

Темы: Космические исследования и открытия
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