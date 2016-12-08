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Саянский метеор «пришёл» из потока Гемениды

11:16 8.12.2016

Взорвавшийся 6 декабря 2016 года над территорией Восточной Сибири метеор предположительно мог быть ранним «гостем» из потока Геменид, считают специалисты обсерватории Новосибирского государственного университета «Вега». Максимум потока Геменид приходится с 13 на 14 декабря.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Комментарий заведующей обсерваторией НГУ «Вега» Альфии Нестеренко и инженера обсерватории Михаила Маслова:

- По предварительным данным, пролетевший 6 декабря над Саянами метеор имеет 20-ю звёздную величину. Скорость у этого метеора была высокой, поэтому маловероятно, что какие-то его фрагменты упали на Землю.

Судя по яркости метеора и примерному расстоянию от Земли, диаметр данного тела - порядка нескольких метров. Если принять во внимание факт, что 98% падающих на Землю метеоритов состоят из камня с включениями никелистого железа, то масса этого метеора могла быть довольно внушительной - несколько тонн.

Виден ярко жёлто-оранжевый цвет в центре тела, что подтверждает наличие атомов железа в составе метеора. Синеватое свечение по краям - свечение азота в атмосфере.

Радиант падения метеора - с севера на юг, близко к горизонту. Можно говорить о том, что этот метеор является «ранним» Геменидом - метеором, летящим из декабрьского потока Гемениды. Максимум метеорного потока ожидается в ночь с 13 на 14 декабря.

Более подробно рассказать об этом метеоре можно будет тогда, когда появятся точные снимки траектории падения.

Обсерватория «Вега» планирует провести наблюдения Геменид в ночь с 13 на 14 декабря 2016 года.

Темы: Космические исследования и открытия
Источник: Новосибирский государственный университет
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