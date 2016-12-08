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Исследователи предрекли исчезновение жирафов с лица Земли

12:20 8.12.2016

Исследователи из Международного союза охраны природы (IUCN) считают, что жирафы находятся на грани вымирания.


Фото Robek с сайта wikimedia.org

Такие выводы были сделаны после подсчета популяции этих животных, передает BBC.

По данным специалистов, с 1985 года число жирафов сократилось со 152 до 90 тысяч. Если эта тенденция не изменится, то к концу XXI века жирафы могут полностью исчезнуть с лица Земли.

Ранее жирафы относились к категории животных, «находящихся под наименьшей угрозой», но теперь они указаны как «находящиеся в уязвимом положении».

По мнению исследователей, сокращение популяции связано с браконьерской деятельностью человека, а также вооруженными конфликтами в Африке и расширением сельскохозяйственных территорий вблизи ареалов обитания жирафов.

В опасности также оказались и африканские попугаи - в Красной книге эти птицы теперь указаны как «находящиеся в опасности».

Темы: Мировая фауна, Животные, Исследования
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Комментарии читателей
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08.12.2016, 13:36
Жирафы

это красивые и уникальные животные, и если их не станет то животный мир планеты много потеряет, станет беднее, а за жирафами последуют и многие другие животные - носороги, слоны, львы, леопарды, антилопы, страусы и будет голая пустыня, а браконьеры будут охотится на муху цеце.
08.12.2016, 13:17
да

что там жирафы. У нас уже давно исчезли лошади, коровы и свиньи, да и люди скоро исчезнут. Все зарастет лианами и будет много много диких обезьян. Да их, этих обезьян, уже и так ну очень много.
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