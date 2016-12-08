Исследователи предрекли исчезновение жирафов с лица Земли
Исследователи из Международного союза охраны природы (IUCN) считают, что жирафы находятся на грани вымирания.
Фото Robek с сайта wikimedia.org
Такие выводы были сделаны после подсчета популяции этих животных, передает BBC.
По данным специалистов, с 1985 года число жирафов сократилось со 152 до 90 тысяч. Если эта тенденция не изменится, то к концу XXI века жирафы могут полностью исчезнуть с лица Земли.
Ранее жирафы относились к категории животных, «находящихся под наименьшей угрозой», но теперь они указаны как «находящиеся в уязвимом положении».
По мнению исследователей, сокращение популяции связано с браконьерской деятельностью человека, а также вооруженными конфликтами в Африке и расширением сельскохозяйственных территорий вблизи ареалов обитания жирафов.
В опасности также оказались и африканские попугаи - в Красной книге эти птицы теперь указаны как «находящиеся в опасности».